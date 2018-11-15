كيف تكوني لطيفة في عملك؟

يجب على الفتاة حتّى تكون لطيفة، وأن تتجنب الانتقاد والحكم على الآخرين

كل فتاة تسعى دائماً أن تكون محبوبة عند الجميع ومرغوبة خصوصاً في العمل ومع أصدقائها، لذا قررنا في هذا المقال أن نقدم لكل أنثى نصائح سريعة تساعدها على أن تكون لطيفة، وأهمها:

1- يجب على الفتاة حتّى تكون لطيفة، وأن تتجنب الانتقاد والحكم على الآخرين، وعليها أن تكون إيجابية التفكير، ورحيمة مع الآخرين، وأن تقوم بمساعدتهم بدلاً من انتقادهم وتجاهلهم، فهي لا تعرف الحياة التي خاضوها، ولا الظروف التي يعيشونها، أو طريقة التفكير لديهم.

2- يُفضّل عند تحدث شخصٍ ما أن تقومي بالاستماع لما سيقوله، وأن تعطيه كامل الانتباه حتّى ينتهي من الحديث، وتجنب أيّ أمورٍ يمكن أن تلهيها، وعليها أيضاً محاولة التواصل معه خلال المحادثة بالعينين، وأن تظهر له بأنّها متفهمة لوضعه، حيث إنّ الاستماع الجيد من ألطف الأمور التي يقدمها الشخص للطرف الآخر، بحيث يجب أن يتمّ الاستماع فقط دون تقديم أيّ تعليقٍ أو شرح.

3- يمكن أن تقوم الفتاة بالنظر إلى الأشخاص وإظهار الابتسامة لهم، فمثلاً يمكنها إظهار الابتسامة للأشخاص عند عبورها الشارع أو السوق، فقد يكون أحدهم يعاني من يومٍ صعب، فتكون هذه البادرة البسيطة سبباً لإشراقهم وفرحهم، كما يمكن أيضاً تقديم المديح للأشخاص بصدقٍ ودون توتر، فتقديم أيّ إطراء أو مديحٍ عشوائي، يدل على اللطف.

4- يمكن أن تقوم الفتاة بتقديم المساعدة للآخرين، فعلى سبيل المثال يمكنها تقديم المساعدة لزملاء العمل الذين يعانون من صعوبةٍ في تسليم المهمة في الوقت المُحددة أو بسبب مديرٍ مستبد، أو أنّهم يعانون من فجيعةٍ محزنة حدثت لهم، فيجب تقديم يد العون والمساعدة، حيث إنّ هذا يدل على اللطف.

5- يعتبر التوقف عن التذمر من أكثر الأمور التي تدل على اللطافة، فعلى الفتاة أن تقوم بالتفكير بإيجابية، وأن تتجنب نشر السلبية التي تُحبط الناس من حولها، فالتركيز على الأمور الإيجابية يُظهر اللطف للآخرين، وسيساهم أيضاً في الشعور بالسعادة الذاتية.

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