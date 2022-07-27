الشغل الشاغل عن أغلب السيدات والرجال هو الكرش، يواجه الكثيرون ممن يعانون من زيادة في الوزن أو حتى ممن يملكون وزناً مثالياً من تراكم الدهون عند مناطق الخصر وبروز الكرش.

كيف تتخلص من الكرش بدون دايت؟

1- ممارسة الصيام المتقطع

توقف عن الأكل قبل النوم بـ 3 ساعات حتى بعد الاستيقاظ بـ 3 ساعات= 16 ساعة صوم.

2- المشي مدة ساعة يومياً

الحرص على أن تصل خطواتك من 7 إلى 10 آلاف خطوة.

3- لا تلتصق بالكرسي مدة طويلة

يجب الحرص على الحركة كل ساعة لأنه كثرة الجلوس تزيد الكورتيزول "هرمون التوتر".

4- التقليل من تناول الحلويات

لكي لا يزيد جوعك خلال اليوم بالتالي تزيد سعراتك الحرارية عن المطلوب.

5- تناول السلطة مع الدهون الصحية مثل المكسرات وزيت الزيتون بوجبة العشاء.

١٤ حيلة للتخلص من دهون البطن بدون تمارين أو دايت في أسبوع واحد فقط

1- قللي من كمية الأكل وملح الطعام

2- الالتزام بمواعيد النوم المنتظمة

3- التقليل من السكر واستبدليها بالفواكة الطبيعية

4- لا للصودا نهائياً، ابتعد عن المشروبات الغازية

5- اجعل الفاكهة والخضروات وجبتك الخفيفة اليومية

6- الإكثار من مشروبات الزنجبيل والنعناع

7- الجلوس بشكل سليم والظهر يكون مستقيم

8- الإكثار من شرب الماء لأنها تقلل الرغبة في الأكل

9- تناول الطعام ببطء وهدوء

10- الابتعاد عن الزيوت المهدرجة مثل البطاطا المقلية والدجاج المقلي

11- التقليل من الأطعمة التي تسبب الغازات مثل البروكلي

12- اجعل الزبادي صديقك الصدوق

13- تجنب الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة مثل النقانق واستبدالها بالأسماك واللحوم

14- الاسترخاء والابتعاد عن التوتر والحزن وممارسة التأمل واليوغا لنكون بصحة أفضل

مشروبات لازالة الكرش بسرعة

الماء

خل التفاح

الشاي الأخضر

عصير الليمون

الزنجبيل

القرفة

نصائح للتخلص من دهون البطن

النوم الجيد

تقليل السكربات وزيادة الألياف

تجنب التوتر

تناول البيض بدلًا من حبوب الإفطار

استبدال الزبادي العادي باليوناني

الابتعاد عن المحليات الصناعية

شرب الماء قبل كل وجبة

ممارسة تمرين البلانك دورًا هامًا في التخلص من الكرش

ما هي المدة التي يستغرقها التغلب على دهون البطن؟

المدة التي يستغرقها التغلب على دهون البطن أقل من أسبوعين وحتى لو كان الجدول الزمني قصيرًا، فإن التخلص من الدهون المتراكمة حول محيط الخصر لديك قد يتطلب الكثير من العمل الشاق واتباع التوازن الصحيح بين التمارين الرياضية والنظام الغذائي.

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