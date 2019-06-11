كيف تجعلين رجل برج العذراء يحبك بجنون؟‎

نحن نعرف أن رومانسية رجل برج العذراء تفرض عليكِ أن تستخدميها في الوصول إلى قلبه وكسب وده، وأن رجل العذراء يحتاج إلى امرأة تقدم له جرعات كبيرة من الرومانسية، لذلك يجب أن تظهري بمظهر المرأة المشتعلة العواطف، التي تحب الرومانسية، وتحب التعبير عنها، فحاولي أن تكوني أيضًا امرأة دقيقة في كل شيء، بدءً من المواعيد، مرورًا بالمظهر والهندام، وانتهاءً بطريقتك في الكلام والتعاطي معه، فرجل العذراء يهتم بكل التفاصيل، ويحب أن يرى في شريكته اهتمامًا به، لا تظهري أمامه بمظهر المرأة المهملة أبدًا، لا تحاولي أن تتطرقي إلى الأمور المالية في حضور رجل العقرب، فهذه الأمور غير ذات أهمية بالنسبة له، ولا يحب الشخص الذي يهتم بالأمور المالية أكثر من اللازم، والآن إلى التفاصيل وكيف يمكنك أن تجذبي الرجل العذراء وتجعليه يقع في حبك للأبد:



1- الحذر في البدايات:

رجل برج العذراء أكثر رجل في رجال الأبراج كلها يحس بالإحراج وويجد صعوبة بالغة في أن يبدأ الخطوة الأولى، لذلك يحتاج لتكتيتك معين في المعاملة ، حيث يجب أن تكوني متواجده في حياته طول الوقت لكن من غير أن تصرحي بمشاعرك تجاهه لأنه لا يحب أن يكون مضغوطاً عليه وفي نفس الوقت يحب أن يحس ان البنت التي هو يفكر فيها ليس من السهل الوصول لقلبها .

بالخلاصة حاولي أن تمسكي العصاية من النصف ولا تندفعي في مشاعرك وتحسسيه أنه لا يحارب من أجلك ، ولا تكوني بعيدة أكتر من اللازم وتحسسيه بالإحراج في إنه يصارحك بمشاعره، والطريقة الذكية لجذب اهتمام الرجل من غير ضغط هي إنك تسأليه عن نصائح عملية أو مساعدة، فرجل العذراء خدوم جداً وصعب أنه يرفض طلب للمساعدة خصوصاً لو من بنت، فأفضل طريقة للتقرب منه هي إنك تتخذيه كصديق قبل أي حاجة.

2- كوني شيك وأنيقة من دون مبالغة:

طبعاً لأنه باحث عن المثالية ودقيق جداً في ملاحظة التفاصيل فستجدي أن رجل العذراء يأخذ باله من كل حاجة في مظهر اليدين والأظافر والأحذية وتناسق الألوان وتسريحة الشعر أو شكل الإيشارب والشال وكل الأشياء الأخرى حتى لو لم يكن صريح في إبداء رأيه في حاجة تخص مظهرك ويحبك أن يكون ماكياجك هاديء مثل ماكياج باربي، لكن كوني متأكده إنه قد كون نظرة عن كل تفصيلة من تفاصيل ملابسك وماكياجك ، وتلفت نظره جدا الأناقة من غير المبالغة يعني يكره العطور النفاذة ولا يحب اللبس المكشوف أو الملفت زيادة عن اللزوم ويشعر بأنها نوع من الابتذال وعدم الشياكة .

3- افهمي طريقته في المزح والمجاملة:

رجل برج العذراء لا يحب كلمات المجاملة الكثيرة والصريحة ويتأثر جداً بكلمتين فهم صدق وتقدير،ولكن لا تشعري بالاحباط لو لم تجدي منه الرد القوي على مجاملتك لأنه من داخله سيكون مبسوط أن هناك أحد يرى فيه مميزات ومعجب به ، أما بخصوص المزح فهو لا يحب النكت الصريحة والأفلام الكوميدية الواضحة وينبسط جدًا يضحك أحد على طريقة مزاحه المتزنة أو يفهم نكتة أو موقف طريف قاله، وطبعاً السبب في ذلك أنه هو يميل للعقلانية والاتزان

4- العقل قبل المشاعر:

كما اتفقنا قبل قليل أن رجل برج العذراء شخص عقلاني ومتزن مما يجعله يحب أن يتعامل مع الناس التي تشبهه ويبتعد قدرالإمكان عن الناس التي تشتكي ويحبون أن يعيشون في الدراما والكلام عن المشاعر طول الوقت، طبعا هذا ليس معناه أنه ليس رومانسي أو حساس لكن في الحقيقة رجل العذراء بيحب يقدر الإنسان بطريقة تفكيره وحكمه على الأمور وليس دائما يلتفت للمظهر الجميل الجذاب على حساب العقل والمنطق، أي عليك أن تكوني بعيدة عن الصورة النمطية للبنت التي تتحدث عن مشاكلها ومشاعرها طول الوقت ، واظهري قليلاً الجانب الذي يخص ثقافتك وطموحك ومستقبلك وعقليتك.

5-اعطيه وقت ومساحة للتفكير في قراره:

بعد مرحلة الإعجاب أو الانجذاب رجل برج العذراء يحب التأني وأخذ قليل من الوقت مع نفسه ليرتب فيهم أوراقه وليعرف إن كان يستطيع فعلا أن يكمل معك أو لا، وفي الوقت هذا لا تضعيه في أي ضغط ولا تبتعدي عنه كثيراً ، وابقي في نطاق الصداقة أو القرب العادي ولا تستعجليه في قراره وكلامه لأنه عندما يشعر بأنه متحاصر يكره هذا الإحساس وممكن يبعد عن الموضوع كله من أجل التخلص من هذا الشعور.

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