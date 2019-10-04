لمرضى السكري.. رجيم التخلص من السكريات خلال سبعة أيام

يسهم استهلاكنا للسكر في الارتفاع الكبير في عدد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، وبالتالي خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأنواع عديدة من السرطان.

إضافة إلى ما سبق فإن السكر يدمر البشرة ويتسبب بالشيخوخة المبكرة، وتقلبات مزاجية، وبدمر الأسنان ويهدر الطاقة. وللوقاية من آثار السكر الضارة، أوردت صحيفة ميرور أونلاين النصائح التالية التي يمكن تطبيقها على مدار أيام الأسبوع :

１- الإثنين

في يومك الأول، من المهم أن تتخلى عن جميع الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف، مثل صلصات الطماطم والمايونيز، والحساء الحلو، والفاصولياء المخبوزة.

２- الثلاثاء

تناول الكربوهيدرات غير المكررة الموجودة في الحبوب الكاملة، أو المكسرات، أو البذور لأن تحولها إلى سكريات يكون بطيئاً جداً، ما يقلل التأثيرات السلبية على نسبة السكر في الدم. كما يمكن تناول أطعمة تحتوي على بروتينات نباتية تعمل على إبطاء معالجة الطعام. وتعمل القرفة مع الطعام على موازنة نسبة السكر في الدم.

３- الأربعاء

في اليوم الثالث، حاول الحفاظ على توازن السكر في دمك عبر تناول كميات قليلة من الطعام لعدة مرات في اليوم. وبالإضافة إلى تناول وجبة فطور وغداء وعشاء جيدة، حاول تناول وجبات خفيفة خالية من السكر بين الوجبات الثلاث.

في اليوم الرابع، حاول خفض نسبة الكافيين التي تتناولها، سواء في القهوة أو الشاي أو الكولا أو مشروبات الطاقة، لأن هذه المنبهات تساهم في انخفاض نسبة السكر في الدم، وبالتالي إثارة الرغبة الشديدة في تناول السكر وتزيد الشهية بشكل عام.

５- يوم الجمعة

حاول التخفيف من تناول العصائر التي تحتوي على كمية كبيرة من السكريات، واستعض عنها بتناول كميات معتدلة من مشروبات الألبان مثل العيران والحليب.

６- السبت

الفاكهة مفيدة للصحة ولكنها تميل إلى أن تكون غنية بالسكر، لذا يجب اختيار أنواع الفاكهة التي تكون فيها نسبة السكر منخفضة مثل التوت، كما يمكن تناول الخضار الطازجة مثل الطماطم، أو اللجوء إلى تناول الفطر مع الوجبات.

７- الأحد

يمكن أن تحظى بجلسات تدليك تساعد على تجديد المسارات العصبية والتخلص من السموم السكرية، إضافة إلى العلاج العطري السريري.

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