ما حكم صلاة الكسوف؟ هل صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء؟ هل المرأة تصلي صلاة الكسوف؟ لماذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء عند مشاهده الكسوف والخسوف؟ هذا ما سنتناوله في هذا المقال عن ظاهرة كسوف الشمس.

ما حكم صلاة الكسوف؟

حكم صلاة الكسوف سنة مؤكدة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم وقد بيّن مشروعيتها وسنيتها الإمام ابن باز رحمه الله بقوله:

صلاة الكسوف سنة مؤكدة؛ لما ورد فيها من الأحاديث الصحيحة، وليست واجبة عند أهل العلم؛ لقول النبي ﷺ لما سأله بعض الوفود عن الصلاة، وأخبره بأن عليه الصلوات الخمس، فقال السائل: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوّع.

هل صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء؟

نعم، صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، ويسن أدائها في جماعة كما صلّاها النبي ﷺ، وليست شرطاً فيها بل تصح فرادى، والسُّنَّة أن يصليها في المسجد؛ قالت عائشة رضي الله عنها: "خسفت الشمس في حياة رسول الله ﷺ، فخرج إلى المسجد، فصف الناس وراءه". رواه البخاري. وتشرع في حق النساء؛ لأن عائشة وأسماء صلتا مع رسول الله ﷺ في المسجد.

هل المرأة تصلي صلاة الكسوف؟

نعم، ولا بأس أن تصلي المرأة صلاة الكسوف في منزلها، "فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم"، وإن خرجت إلى المسجد كما فعل نساء الصحابة، وصلت مع الناس كان في هذا خير.

لماذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء عند مشاهده الكسوف والخسوف؟

يقترن الكسوف والخسوف عادة بما يخاف الناس منه مما يضرهم؛ ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عند مشاهدة الكسوف والخسوف، أن نلجأ إلى الدعاء والصلاة والاستغفار، وحذر من النظر إلى الشمس لأنها الأخطر وضارٌّ ومؤذٍ جدًّا عندما تنكسف الشمس، بينما لا بأس من النظر إلى القمر.

كيفية أداء صلاة الكسوف

تصلى ركعتين كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كلّ ركعة يقرأ المسلم قراءتين وركوعان وسجدتين، وهو أصح ما ورد في السنة النبوية الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

صلاة الكسوف

الوضوء

يبدأ المسلم بتكبيرة الإحرام.

ثم يقرأ دعاء الاستفتاح.

ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة جهراً.

يكبر ويركع ركوعاً طويلاً، ويكرر فيه دعاء الركوع في الصلا: " سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ، فَقُولوا: اللَّهُمَّ رَبَّنا لكَ الحَمْدُ؛ فإنَّه مَن وافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلائِكَةِ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ".

ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد.

ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة غير الركعة الأولى؛ ليتميز الركوع الأول عن الثاني.

يكبر ويركع ركوعًا طويلًا غير الركوع الأول؛ ليتميز الركوع الأول عن الثاني.

ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد، ويفضل إطالة الاعتدال.

ثم يكبر ويسجد سجودًا طويلا بقدر الركوع.

ثم يكبر ويرفع فيجلس بين السجدتين، ويطيل الجلوس بقدر السجود.

ثم يكبر ويسجد سجودا طويلاً غير السجود الأول؛ ليتميز السجود الأول عن الثاني.

يكبر ويقوم للركعة الثانية؛ فيصليها مثل الأولى، ويطيل فيها زيادةً على الأولى.

ويجلس للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

تنتهي بالتسليمتين.

دعاء صلاة الكسوف

اللهم اجعل هذا الكسوف رحمة منك لا غضبًا علينا، سبحانك لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين يا رب العالمين.

اللهم إنّي أعوذ بك من شر الشياطين، وأسألك أن تصرف عنّي الأذى والضرر وعن جميع المسلمين، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك وهب لنا أن نعمل صالحًا لوجهك الكريم يا رب العالمين.

سبحانك اللهم وبحمدك ما أعظمك وما أقدرك، سبحانك ربي يا مسخر الليل والنهار والخسوف والكسوف، نستغفرك ونتوب إليك فتقبل إنك أنت التواب الرحيم.

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