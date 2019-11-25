ما هو أفضل شريك لبرج القوس؟

تلعب الأبراج دوراً مُهماً في تحديد الشخصية، والتنبؤ بالموقف، وبطريقة التفكير في الأشياء والتعامل معها، ولهذا يهتمّ الكثير من الأشخاص بهذا العلم على الرّغم من حدوث خلاف كبير بين الدارسين وعلماء الشريعة حول صحّة هذا الكلام. تتوافق بعض الأبراج ويتنافر بعضها الآخر، ويعدّ العثور على زوج من أصعب الأمور التي يمكن أن تمر على الفرد، وهو امتحان صعب وبه يحتاج الفرد إلى أيّ أمر يساعده في اتخاذ القرارات في النهاية، وربّما كان برج الشخص الآخر من العوامل المهمّة؛ فهي صفات عامّة تتوافق مع بعضها البعض أو تتنافر، وسنقدّم لكم هنا أهمّ صفات القوس، ومن يتوافق معه.

وتتوافق بعض الأبراج ويتنافر بعضها الآخر، ويعدّ العثور على زوج من أصعب الأمور التي يمكن أن تمر على الفرد، وهو امتحان صعب وبه يحتاج الفرد إلى أيّ أمر يساعده في اتخاذ القرارات في النهاية، وربّما كان برج الشخص الآخر من العوامل المهمّة؛ فهي صفات عامّة تتوافق مع بعضها البعض أو تتنافر، وسنقدّم لكم هنا أهمّ صفات القوس، ومن يتوافق معه.

يعتبر برج القوس من الأبراج التي تعتبر مثاليّةً لمواليد برج الدلو، فلا يمكن لهذا البرج أن يستغني عن الدلو لأنّ أصحابه يتوافقون معه بكلّ الأحوال، وللعلم هما غير متوافقين فقط في المراحل الأوليّة، لكن مع الوقت وطول العلاقة يتوافقان جداً، وتكون بينهما العلاقة مميّزة دائماً ومتكاملة، ولذلك لو كان الزوجين دلواً وقوساً فهما الأكثر توافقاً.

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