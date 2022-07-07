ما هو الشاهد والمشهود؟ ما معنى اليوم المشهود؟ ما معنى اليوم الموعود في سورة البروج؟ ما هو الشاهد والمشهود في القران الكريم؟ ما سبب تسمية يوم عرفه بهذا الاسم؟ ما سبب تسمية يوم عرفه بهذا الاسم؟ ماذا يسمى الوقوف بعرفة؟

ما هو الشاهد والمشهود؟

يصادف يوم غد يوم عرفة ويوم الجمعة وهو يوم الحج الأكبر أعظم أيام المسلمين؛ قال تعالى في سورة البروج: {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ} وبمشيئة الله سيجتمع الشاهد والمشهود في يوم واحد يوم الجمعة يوم عرفة الموافق 8 يوليو/ تموز2022، وهو يوم عظيم لا يتكرر إلا كل تسع أو عشر سنوات حسب الترتيب السنوي البسيط والكبيس.

وقوله: {واليوم الموعود وشاهد ومشهود} اختلف فيه المفسرون؛ فاليوم الموعود هو يوم القيامة و"شاهد" يقصد به يوم الجمعة، وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه، و"مشهود" هو يوم عرفة.

ودعاء يوم عرفة خير الدعاء، وأرجاه، وأعجله إجابةً؛ فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قُلتُ أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" رواه الترمذي وحسَّنه الألباني.

معنى اليوم المشهود؟

معنى اليوم المشهود هو يوم عرفة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "الوتر يوم عرفة، والشفع يوم الذبح"، وهو اليوم المشهود المذكور في سورة البروج، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة" الترمذي.

معنى اليوم الموعود في سورة البروج؟

معنى اليوم الموعود في سورة البروج هو يوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه، أولهم وآخرهم، قاصيهم ودانيهم، ولا يمكن أن يتغير أو يخلف الله الميعاد، كما قال ابن عباس: وعد أهل السماء وأهل الأرض أن يجتمعوا فيه.

ما هو الشاهد والمشهود في القران الكريم؟

الشاهد والمشهود في القران الكريم، الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم القيامة، روى الوالبي عن ابن عباس : الشاهد هو الله - عز وجل - والمشهود يوم القيامة، وقال الحسين بن الفضل : الشاهد هذه الأمة والمشهود سائر الأمم، بيانه: " وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس " ( البقرة - 143 ).

ما سبب تسمية يوم عرفه بهذا الاسم؟

سبب تسمية يوم عرفه بهذا الاسم لأن الناس يتعارفون فيه، وقيل لأن جبريل عليه السلام طاف بإبراهيم فكان يريه المشاهد فيقول له: أعرفت أعرفت؟ فيقول إبراهيم عرفت عرفت. وقيل لأن آدم عليه السلام لما أهبط من الجنة هو وحواء التقيا في ذلك المكان فعرفها وعرفته.

ماذا يسمى الوقوف بعرفة؟

يسمى الوقوف بعرفة يوم عرفة، خير يوم طلعت فيه الشمس، يجتمع فيه ضيوف الرحمن في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على صعيده الطاهر، ومن فاته عرفة فاته الحج.

أدعية يوم عرفة

اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وعفوا عما تعلم إنك الأعز الأكرم"، وأشرف ما في الدنيا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحةً.

اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.

اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين، ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾.

اللهم احفظني بالإسلام قائمًا، واحفظني بالإسلام قاعدًا، واحفظني بالإسلام راقدًا، ولا تشمت بي عدوًا ولا حاسدًا.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر

اللهم أعنا على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك

اللهم أعنا فنحن ضعفاء إليك، وخُذ بأيدينا إذا تعثرنا وسامحنا يا مولانا على ما كان منا.

اللهم افتح لنا أبواب الفرح، ويسر لنا أسباب الرزق، وارزقنا الفرج والتيسير.

اللهم افتح لنا فتحا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا.

اللهم اكتبنا عندك من الشاكرين.

اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا نظرة رضا نتوب بها إليك، وقد أحببناك واستغنينا بك عمن سواك يا كريم.

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