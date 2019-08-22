ما هي السمات التي تفضل النساء رؤيتها في الرجل؟

بينما يقضي العديد من الرجال ساعات طويلة في صالة الألعاب الرياضية في محاولة لجعل أجسامهم تبدو مثالية، تشير دراسة جديدة إلى أن النساء في الواقع أكثر انبهارًا بالرجال ذوى الأجسام القوية ولديها زيادة في الوزن إلى حد ما، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقام باحثون من جامعة "جوتنجن" بألمانيا وتطبيق صحة المرأة "كلو" باستطلاع رأي النساء في أنحاء العالم عن السمات التي يودون رؤيتها في الرجل.

وقالت الدكتورة تانيا جيرلاخ، التي قادت الدراسة: "إن ما يريده الناس في شريك الحياة قد حظي باهتمام الباحثين والناس العاديين على حد سواء لعقود طويلة".

وأضافت: "تعد هذه الدراسة فريدة من نوعها، حيث أعطتنا النساء من جميع أنحاء العالم، ومن مختلف التوجهات الجنسية والمراحل العمرية، نظرة ثاقبة حول السمات التي تهمهم أكثر في الرجل".

وأوضحت: "وهذا يسمح لنا برسم صورة مختلفة للغاية لتفضيلات المرأة للعلاقات طويلة الأجل والعلاقات قصيرة الأجل".

وكشفت الدراسة، التي شملت أكثر من 68 ألف سيدة، أن الشخصية أهم بكثير من المظهر في شريك الحياة طويل الأجل.

وكانت سمات حسن الخلق والمساندة والذكاء والتعليم والثقة بالنفس أهم العوامل بالنسبة للمرأة في شريك الحياة طويل الأجل، في حين أن الثروة والقوة والمظهر كانت أقل أهمية.

ولكن عند سؤالهن عن السمات الجسدية التي يرغبن رؤيتها في الرجل، قالوا إن الابتسامة الجذابة والعيون الجذابة واليدين الكبيرتين والشعر القصير والظهر الجذاب والذراعين قوية العضلات وشعر الوجه كانت مرغوبة أكثر.

ومن الأخبار التي تسعد العديد من الرجال، قالت المشاركات إن الرجل المثالي هو من لديه قضيب متوسط الحجم.

ومن حيث السمات الجسدية، لم تكن الأجسام ذات اللياقة البدنية العالية أمراً ذات أهمية كبيرة، حيث يفضل 2.5٪ فقط من النساء الجسم الرياضي قوي العضلات.

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