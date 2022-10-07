تستذكر الأمة الإسلامية المولد النبوي الشريف كل عام في اليوم 12 من شهر ربيع الأول، ويعتبر المولد النبوي الشريف ذكرى إسلامية عظيمة على الأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، ومن باب محبتهم الكبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم وإخراجهم من الظلام إلى النور والهدى.

مسجات معايدة بالمولد النبوي الشريف

من أجمل مسجات معايدة بالمولد النبوي الشريف، عسى درب الهنا دربك وبهاليوم يمتحى ذنبك وأبعث تهنئة بهالمولد من قلبي إلى قلبك.

إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها.

ماذا أقول في النبي الرسول؟ هل أقول للبدر حييت يا قمر؟ أم أقول للشمس أهلًا يا كاشفة الظلماء؟ أم أقول للسحاب سلمت يا حامل الماء؟

في ليلة فاح فيها العود وغنى القمر وانتشى الكون فرحًا وهلل معه البشر وخبت نيران الشياطين وانكفى الشرر وشق ظلام الليل ونور خير البشر لفوه في الحرير عجبًا كيف يلف القمر أم كيف تحويه الأيدي وهو كنوز الزهر.

هالمرسل يا لتنشد عنه ما بالعالم أثمن منه بسمه العالم ظل يتغنى وبميلاده الكون اتغنى.

للغالين أغلى هدية معطرة بالزهور الندية بقرب مولد النبي أهديكم أجمل تحية.

بأنوار النبي أمسيك وبمولده أهنيك وادعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

كل القلوب إلى الحبيب تميلُ ومعي بهذا شاهد ودليلُ، أما الدليل إذا ذكرت محمداً صارت دموع العارفين تسيلُ، هذا رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العالمين نبيًا.

من أجمل مسجات معايدة بالمولد النبوي الشريف، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله متباركين بمولد خير البرايا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

بالعود والبخور برشات العطور نهنئكم ميلاد الرسول.

من أجمل مسجات معايدة بالمولد النبوي الشريف أيضاً، بعشق محمدي وضياء علوي ونور فاطمي، نبارك لكم هذه الليلة ونسألكم الدعاء.

زهور وبخور لأحلى الناس تدور، بمقدم مولد الرسول المؤيد المنصور. نهنئكم.

ذكر الرحمن عطر للحياة وفتح الأرزاق، أسعد الله صباحك وبارك لك يومك..

أجمل الزهور وأحلى البخور بمناسبة مولد النور سيدنا محمد وآله البدور.

مسجات معايدة بالمولد النبوي الشريف، بالمسك والعود نمسي وبالمولد نهني ونقول لك يا أغلى الناس عش متهني.

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2022

كلمات عن المولد النبوي الشريف 2022

أجمل عبارات التهنئة بمناسبة المولد النبوي 1444هـ