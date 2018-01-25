5 مشروبات سحرية تساعد على النوم

يعمل اليانسون على تهدئة الأعصاب والتخفيف من أوجاع الجسم المختلفة

العديد من الأفراد يعاني من صعوبة في النوم نتيجة الإصابة ببعض الآلام في الجسم، كالصداع، والمغص، وآلام الحلق المصحوبة بالسعال، أو بسبب بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها الفرد، كشرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والنوم خلال النهار، وترك الإضاءة مشعلة في الغرف، وللتخلص من هذه المشكلة يُمكن شرب بعض المشروبات التالية:

1- الحليب أو اللبن الدافئ: يساعد الحليب أو اللبن الدافئ على تهدئة الأعصاب، وتخليص الشخص من شعوره بالقلق والتوتر، ويمنحه شعوراً عاماً بالاسترخاء والنعاس والحاجة إلى النوم.

2- اليانسون: يعمل اليانسون على تهدئة الأعصاب والتخفيف من أوجاع الجسم المختلفة، وخاصّة في حالة الإصابة بالأمراض الزكامية والالتهابات المختلفة.

3- النعناع: يعمل على تسهيل عملية الهضم وتحسين عمل الجهاز الهضمي منذ القدم حتى وقتنا الحاضر، كما ويعمل على تخليص المعدة من اضطراباتها المختلفة، ويخفف إلى حد كبير من أوجاع الصداع المختلفة التي تعيق عملية النوم.

4- البابونج: يتم الحصول عليه من النباتات ذات الرائحة الزكية، له مفعول كبير جداً على الأعصاب، ويدخل العقل في حالة من الاسترخاء والراحة، ممّا يساعد على عملية النوم بصورة طبيعية.

5- الزنجبيل: يخلصك من مشاكل البرد وأوجاع الرأس والفم، واضطرابات الإعصاب المختلفة، مما يجعله من أفضل العلاجات لمشكلة الأرق.

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