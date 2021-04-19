مقلوبة الفول الأخضر من الأطباق الشهية، والغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحتك في حال تم تحضيرها وفقًا للقواعد الصحية، نقدم لك طريقة إعدادها باللحم والدجاج.
مقادير مقلوبة الفول الأخضر:
المقادير تكفي ستة أشخاص
- كيلوغرام من اللحم الضاني
- نصف كيلو من الفول الأخضر
- نصف كيلو من الأرز الأمريكي
- حبّة من البصل مفرومة ناعماً
- حفنة من البهارات للحم (قرنفل وهيل وكمون وورق غار وقرفة وكزبرة يابسة)
- ملح "حسب الرغبة"
- 60 ملليلتراً من الزيت النباتي
- ملعقة كبيرة من السبع بهارات
- 60 غراماً من اللوز المقليّ
- 20 غراماً من الصنوبر المقليّ
- 20 غراماً من شرائح الليمون، للتزيين
- 10 غرامات من البقدونس، للتزيين
- 40 غراماً من البندورة المشويّة، للتزيين
طريقة تحضير مقلوبة الفول الأخضر:
- يُسلق اللحم الضاني بالماء مع البصل حتّى تزال الزفرة منه، وتُضاف البهارات إليه حتّى تُصبح رائحته زكيّة.
- ثم ينظّف الفول ويغسل جيّداً، ثمّ يُقلى بالزيت.
- ثم يغسل الأرز جيّداً، ثمّ يُصفّى.
- في قدر توضع على النّار نضع الفول المقليّ، فاللحم الضاني المسلوق، ويُنثر فوقه البهارات السبعة والملح، ويُسكب الأرز.
- ثمّ مرق اللحم وتترك القدر على النار حتّى تغلي المقادير قبل أن تُخفّف حرارة النّار لتصبح هادئة، فتغطّى القدر.
- بعد أن ينضج المحتوى، يُقلب في طبقٍ كبير، وتُقدّم مع المكسّرات (اللوز، الصنوبر المقليّان)، وتُزيّن بشرائح الليمون والبندورة المشويّة والبقدونس.
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