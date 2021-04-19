مقلوبة الفول الأخضر من الأطباق الشهية، والغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحتك في حال تم تحضيرها وفقًا للقواعد الصحية، نقدم لك طريقة إعدادها باللحم والدجاج.

مقادير مقلوبة الفول الأخضر:

المقادير تكفي ستة أشخاص

كيلوغرام من اللحم الضاني

نصف كيلو من الفول الأخضر

نصف كيلو من الأرز الأمريكي

حبّة من البصل مفرومة ناعماً

حفنة من البهارات للحم (قرنفل وهيل وكمون وورق غار وقرفة وكزبرة يابسة)

ملح "حسب الرغبة"

60 ملليلتراً من الزيت النباتي

ملعقة كبيرة من السبع بهارات

60 غراماً من اللوز المقليّ

20 غراماً من الصنوبر المقليّ

20 غراماً من شرائح الليمون، للتزيين

10 غرامات من البقدونس، للتزيين

40 غراماً من البندورة المشويّة، للتزيين

طريقة تحضير مقلوبة الفول الأخضر:

يُسلق اللحم الضاني بالماء مع البصل حتّى تزال الزفرة منه، وتُضاف البهارات إليه حتّى تُصبح رائحته زكيّة.

ثم ينظّف الفول ويغسل جيّداً، ثمّ يُقلى بالزيت.

ثم يغسل الأرز جيّداً، ثمّ يُصفّى.

في قدر توضع على النّار نضع الفول المقليّ، فاللحم الضاني المسلوق، ويُنثر فوقه البهارات السبعة والملح، ويُسكب الأرز.

ثمّ مرق اللحم وتترك القدر على النار حتّى تغلي المقادير قبل أن تُخفّف حرارة النّار لتصبح هادئة، فتغطّى القدر.

بعد أن ينضج المحتوى، يُقلب في طبقٍ كبير، وتُقدّم مع المكسّرات (اللوز، الصنوبر المقليّان)، وتُزيّن بشرائح الليمون والبندورة المشويّة والبقدونس.

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