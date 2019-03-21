للأم العاملة: نصائح لمكياج يومي سريع لا يحتاج منك سوى بضع دقائق فقط

استخدمي نوعية جيدة من كريم الأساس (الفاونديشن ) بحيث تكون الطبقة خفيفة نوعًا ما

أحد الصعوبات التي تُواجهها الأم العاملة هو إيجاد المكياج الملائم لمكان العمل، مع الحفاظ على المظهر المِهْنيّ والجِدّي الذي يترافق مع العَمَل.

وفي ذات الوقت أن يُعزّز من جمالها، ولا يَتَطلّب الوقت والجهد في وضعه صباحاً، بالإضافة إلى عدم حاجته إلى التّعديل والصّيانة بقيّة اليوم، وحتى لا تَتَخلّى الأم العاملة عن جمالها، إليكم مجموعة من النصائح لمكياج يومي سريع لا يحتاج منك سوى بضع دقائق فقط:



1- أولاً استعملي غسول الوجه المناسب لطبيعة بشرتك ومن ثم استخدمي واقي الشمس ومن بعده الكريم المرطب.

2- استخدمي نوعية جيدة من كريم الأساس (الفاونديشن ) بحيث تكون الطبقة خفيفة نوعًا ما على مسام البشرة وبنفس الوقت تعطي تغطية جيدة، مع ضرورة اختيار اللون المناسب للون بشرتك

3- بالفرشاة الخاصة للوجنتين، ضعي قليلاً من بودرة الخدود بلون ملائم للون بشرتك فالوردي ملائم للبشرة البيضاء ودرجات المشمشي تعد أفضل لذوات البشرة البرونزية.

4- بإمكانك تحديد وتكثيف حواجبك باستخدام ريشة ولون ظلال خاص بالحواجب، حيث تعطي الحواجب الممتلئة شكلا أجمل للعيون.

5- لمكياج ظلال العيون، يمكن استخدام ألوان فاتحة جداَ قبل وضع الآيلاينر أو الكحلة داخل العيون، ومن بعدها قليلاً من الماسكارا لتكثيف الرموش.

6- استخدمي للشفاه نوعاً من ملمع الشفاه ذو لون خفيف بحيث يعطي ترطيباَ ولمعةَ لشفتيك وبنفس الوقت لونا مشرقاً وفاتحا يناسب مكياجك النهاري والعملي.

المزيد:

6 طرق لكسب رضا الأم

رسائل ومسجات لتهنئة والدتك على الواتساب في عيد الأم

10 أفكار ملهمة في عيد الأم مع "البوابة"