منها تقسيم طبقك.. طرق سهلة لتحسين صحتك في أقل من دقيقة

الى الجانب العديد من الأنماط الحياتية التي يمكن أن تعزز صحتنا مثل الوجبات المنزلية الطبيعية، والنوم الهاديء ليلًا، وممارسة الرياضة، هناك الكثير من الأشياء التي يمكن القيام بها في المنزل ولا تستغرق أكثر من دقيقة واحدة وتؤدي إلى نتائج كبيرة. إليك.

خيط الأسنان الذكي

وفقًا لـ سارجون لازاروف، طبيب الأسنان في لوس أنجلوس " تعد جوانب الأسنان المكان الذي يتجمع فيه الطعام والبكتيريا ويسبب المشاكل".

وفقا لتقارير واردة، يمكنك استخدام الخيط في أقل من دقيقة. كما يمكن الاستعانة بجهاز تنظيف الأسنان بالماء الذي يستخدم قوة الماء المضغوط بين الأسنان إذا كان التنظيف المنتظم بالخيط صعبًا.

استخدام غسول الفم لمدة 30 ثانية.

بإمكان استخدام غسول الفم لمدة 30 ثانية على الأقل من ازالة البكتيريا من الأسنان. ويكون أنسب وقت لهذه المهمة قبل النوم. يقول لازاروف "عند النوم، يكون الفم أكثر جفافًا، ما يسمح بالنشاط البكتيري، لذلك يمكن أن يساعد الغسول في تخفيف ومقاومة تلك الآثار".

اشرب الماء صباحًا

يؤكد ويل بولسيفيتش، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي ومؤلف كتاب Fiber Fueled، أن تناول الماء على معدة فارغة صباحًا، أمر مهمًا للغاية.

يقول "قبل قهوتك، عليك بشرب كوبًا كبيرًا من الماء عندما تستيقظ في الصباح". كما أن شرب الماء صباحًا يعالج حالة الجفاف الناتجة عن النوم طوال الليل وربما كنت تستيقظ لدورة المياه مرة أو مرتين.

قم بإعداد وجبة إفطار صحية

يمكنك إعداد وجبة إفطار مثالية مكونة من بروتين نباتي مضاف اليه الزبادي أو العصير أو الشوفان. وكما تقول ديزيريه نيلسن، مؤلفة كتاب Eat More Plants "تناول البروتين في الصباح يساعد في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم ومستويات الطاقة طوال الصباح، والشعور بالشبع لأكبر وقت ممكن".

تقسيم طبقك

يمكنك تقسيم طبقك إلى أقسام حسب كل مجموعة غذائية. عند تحضير طبقك، حاول أن تملأ نصف الطبق بالخضار أو السلطة، يمكن أن يساعد ذلك في التحكم في حجم ما تتناوله ويمنع الإفراط في تناول الطعام.

كما أن تناول الطعام ببطء والتوقف من وقت لأخر، يساعد في إعادة تقييم مستوى الجوع والامتلاء لديك.

وفقًا لـ ميشيل ماي، دكتوراه في الطب، مؤلفة كتاب Eat What You Love، Love What You Eat، أنه من المهم للغاية التحكم في أحجام حصة طعامك لمنع الإفراط في تناول الطعام.

تناول كربوهيدرات صحية

تقول كيلي توبس، خبيرة تغذية " يساعد أضافة القليل من زيت الزيتون أو الخل أولًا عند تناول طعام غني بالكربوهيدرات، مثل الخبز أو المكرونة أو البطاطس، في الحفاظ على مستوى السكر في الدم .

