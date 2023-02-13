ها هو عيد الحب "الفالنتاين" يقترب منا والذي يعتبر مناسبة جميلة للحصول على وقت رومانسي يضمن لكما سهرة جميلة مفعمة بالحب، ويصادف 14 فبراير من كل عام يوم الإحتفال بعيد الحب أو الفالانتين، حيث يحتفل المتزوجون والمرتبطون بهذا اليوم بطرق مختلفة للتعبير عن حبهم للشريك ورغبتهم الشديدة في متابعة مشاركة الحياة معهم بحلوها ومرها لذلك يمكنك أن تنتهزي الفرصة في المناسبات الخاصة، وتتبعي نصائح رومانسية لترتيب طاولة العشاء في عيد الحب 2023:

نصائح رومانسية لترتيب طاولة العشاء في عيد الحب 2023

احرصي على عمل تغيير في المنزل وذلك من خلال نقل بعض الأثاث من مكانه، وعمل ديكور مريح مع وضع اشياء بسيطة باللون الأحمر مثل باقة وروود أو مخدات أو شموع.

وضع طاولة الطعام التي سوف تجلسين عليها مع الشريك أو الزوج في سهرة الفالنتاين في ركن منعزل من المنزل ومرتب كزاوية معينة أو على الشرفة مثلاً، أو في الحديقة أو في المطبخ إذا كنتم لوحدكما والمطبخ مرتب.

وضع بعض الورود الحمراء على الأرض بطريقة أنيقة ومميزة ورومانسية لتناول العشاء مع الشريك.

توزيع إضاءة خافتة لجعل الأجواء اجمل، ووضع بعض الاكسسوارات المستوحاة من روح المناسبة والتي تعبر عن الفالنتاين.

قومي بتجهيز قائمة الطعام والأطباق التي ستقدمينها، ويفضل أن تكون من الأطباق المحببة للزوج، وخفيفة وسهلة الهضم، كما من الجميل أيضاً أن تحضري أطباقاً جديدة كنوع من التجديد.

تغطية الطاولة بمفرش مميز باللون الأحمر أو الأسود كما يمكنك استخدام المفرش الأبيض وتوزيع بتلات الورد الأحمر عليه والشموع.

ترتيب الأطباق ومناديل السفرة وأدواتها على الطاولة بطريقة مرتبة وأنيقة.

توزيع الورد الأحمر المرفق معه بطاقة تحمل أروع العبارات والكلمات المهداة لزوجك أو حبيبك.

توزيع بعض الشموع الصغيرة الحمراء على الطاولة بشكل مرتب.

وضع الهدية التي قمت بشرائها لزوجك بطريقة مرتبة على الطبق الخاص به.

وضع موسيقى رومانسية خلال تناول العشاء مع الزوج أو الحبيب.

كما يمكنك وضع قالب الحلوى على شكل قلب حب بمنتصف الطاولة لتزيينها.

اختيار فاكهة باللون الأحمر كالفراولة والتوت ووضعها في طبق مميز لتزيين الطاولة به، بالإضافة لقطع الشوكولاتة المميزة على شكل قلب مع الشموع.

وضع الكؤوس بوضعية مقلوبة على الطاولة ووضع الوردة بداخلها لشكل أكثر أناقة لمائدتك.

من باب التغيير قومي بتحضير بعض أصناف الطعام على شكل قلب مثل البيتزا المخبوزة على شكل قلب والحلوى والشوكولاتة.

صور كيفية تزيين مائدة رومانسية 2023

هدايا عيد الحب للحوامل

أجمل ما قيل عن الحب 2023

أفكار هدايا عيد الحب للمراهقين