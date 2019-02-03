كل ما تريد معرفته عن حبوب الدخن

الدخن يعمل على تخفيف حدة تشنجات وآلام الدورة الشهرية

الدُّخن " البشنة" هو أحد أنواع النباتات، وينتمي لمجموعة الحبوب فصيلة النجيلية، وهو كروي الشكل ذو حجم ضئيل، ويوجد له العديد من الألوان منها الأحمر القاتم، والرمادي، والأبيض، والأصفر، موطنه الأصلي الجهة الشرقية من قارة آسيا، وفي الوقت الحالي يزرع في العديد من الدول منها، الصين، واليونان، والهند، وأفريقيا ومصر.

وللدخن العديد من الفوائد على صحة الإنسان، وذلك بسبب غناه بالعديد من العناصر الغذائية، كلأحماض الأمينية، مثل الليسيثين، وميثيونين، بالإضافة للمعادن مثل البوتاسيوم والحديد والفسفور.

من فوائد الدُّخن:

1- الدخن يعمل على تخفيف حدة تشنجات وآلام الدورة الشهرية، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من معدن المغنيسيوم، والمغنيسيوم الذي يخفض ضغط الدم، وذلك لأنه يوفر الراحة للعضلات الموجودة في الجهة الداخلية من الجدار الشرياني.

2- يساهم في التخفيف من الصداع النصفي، ويقلل من حدة الربو، ويقوي الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي يساعد على نمو الشعر بشكل أكثف وبصورة أقوى.

3- يشكل غذاءً مناسباً ومثالياً للأشخاص الذين يعانون من مرض الزلاق، الذي يسبب التلف للأمعاء الدقيقة، وبالتالي تفقد الأمعاء قدرتها على امتصاص المواد الغذائية هضمها بشكل كامل، وخاصة مادة الغلوتين، والدُّخن خال من مادة الغلوتبين لذا يعّد من أفضل الأطعمة للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض.

4- يخفض مستوى الدهون الثلاثية في الدم، كما أنه يعمل على تخفيف من كثافة الدم، وبالتالي يوفر الوقاية للفرد من خطر الإصابة بالاضطراب الشرياني التاجي، وخطر ضربات الشمس.

5- يحفز غدد الحليب على إنتاج كميات كبيرة من الحليب، وبالتالي سيساعد الأم على تغذية طفلها بشكل أكبر ولمدة أطول، لذا ينصح النساء المرضعات والحوامل تناول كميات وفيرة منه.

6- يرفع من مستوى السيروونين في الجسم وذلك بفضل غناه بمادة التربتوفان، وبذلك يعمل على الحد من التوتر، كما أن شرب كأس من عصيره كل ليلة يساعد على النوم بشكل عميق. غني بفيتامين B الذي يحفز تكسير الكربوهيدرات والدهون بفعالية عالية، كما أنه يعمل على تقليل مستوى الحمض الأميني في الدم، وذلك للحيلولة من ترابط الكوليسترول في الدم، وبالتالي يوفر الوقاية من الإصابة بتصلب الأوعية الدموية والشرايين، ومن حدوث النزيف.

7- يوفر للجسم الكميات التي يحتاجها من البروتين.

8- يحافظ على البشرة مشدودة، ويأخر من علامات تقدم السن، وذلك بفضل غناه بالعديد من الأحماض الأمينية مثل اللابرولين واللايسين، وهذان الحمضان يحفزان الجسم على إنتاج مادة الكولاجين التي تحافظ على خلايا وأنسجة الجسم مشدودة، كما أنه يساعد في تجديد الخلايا التالفة والميتة، وبالتالي تكون البشرة أكثر إشراقاً.

فوائد حبوب الدخن للرجيم:

حبوب الدخن تحتوي على كميّاتٍ عالية من الألياف وأحماض أمينيّة أهمّها حمض التربتوفان، وهي مكوّنات تساعد على كبح الشهية للطعام، وتساعد على التحكّم في الوزن، كما تجعل الشخص يشعر بالشبع وامتلاء المعدة لساعات طويلة ممّا يقلل من إقباله على تناول الوجبات الدسمة، كما أنّ إدخال هذه الحبوب في الوجبات الرئيسيّة اليومية يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي للدهون، الأمر الّذي يزيد من عمليّة حرق الدهون المتراكمة في الجسم.

فوائد الدخن للشعر:

1- يمنع التساقط: يعد ضعف الشعر وتساقطة من المشاكل التي تسبب القلق للمرأة.

2- يعالج مشكلة الصلع: أصبح الصلع ظاهرة يعاني منها البعض، وليس لها علاقة بكبر العمر، فأصبح من أعمارهم صغيرة وفي سن الشباب يعانون من الصلع لأسباب مختلفة، ولكن استعمال الدخن يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز الشعر على النمو والظهور من جديد.

3- يعالج مشاكل فروة الرأس: تتعرض فروة الرأس للإصابة بالعديد من الأمراض مثل الصدفية وقشرة الرأس والأكزيما، حيث يساعد الدخل على خفض التهابات وعلاج الأكزيما، وكذلك في تخليص الشعر من مشكلة القشرة.

4- يؤخر ظهور شيب الشعر: من المعروف أن شيب الشعر يحدث بسبب أكسدة الأنسجة، وأن الدخن يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تخفض من نسبة تآكل الأنسجة، مما يؤدي إلى تأخر ظهور شيب الشعر.

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