نصائح للتعامل مع أطفال التوحد

أكدت الدكتورة فاطمة جانجوا، رئيسة قسم طب الأطفال التنموي في سدرة للطب،على أهمية وضع روتين جديد والتفكير بابتكار أنشطة اجتماعية وحسّية للأطفال المصابين بالتوحد يشترك فيها كل أفراد الأسرة.

داعية إلى ابتكار روتين جديد، ومحاولة استنساخ جو شبيه بجو الحضانة التي يذهب إليها طفلكم، أو وضع روتين مدرسي يمكن تكييفه مع البيئة المنزلية، مع إمكانية مشاركة الأشقاء الآخرين في هذا الروتين، إذا كان ذلك مناسباً، أو ربما يجتمع الأشقاء في أوقات محددة من اليوم، مثل أوقات الوجبات أو فترات الراحة أو الأنشطة البدنية.