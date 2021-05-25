نصائح للمحافظة على صحتك في الصيف!

بدأ فصل الصيف ومعه تنكشف بعض الأمور الصحية التي قد تواجهنا من دون انتباه أو نتيجة الاستهتار. ومن المعروف أننا في هذا الفصل، نخسر الكثير من الماء بسبب التعرّق ما يؤدي إلى الإصابة بالجفاف. ومن أكثر الأمراض الصيفية الشائعة حروق والتهاب الحلج والسكتات الحرارية، ويزيد التحدي اليوم في ظل انتشار فيروس كورونا.
لذلك تتمثل القاعدة الأساسية بتناول الأطعمة المناسبة لصحتك ولياقتك، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بطريقة صحيحة.
بعض أساسيات الصيف لنمط حياة صحي:
• ابق رطبًا:
الماء هو الطريقة المثلى للبقاء رطبًا والحفاظ على الشهية تحت السيطرة. بإمكانك إضافة نكهة عليه من خلال عصير الفاكهة أو الخيار الطازج أو شرائح الليمون. كن مبدعا.
• قلل من السكريات المضافة:
حاول أن تأكل أقل من ست ملاعق صغيرة من السكر المضاف (هذا لا يشمل السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة والحليب). قد لا يكون هذا الهدف واقعيًا كل يوم ولكنه قد ينجح بنسبة 80% في حال التزامك به. احتفظ بست ملاعق صغيرة لتحلية خاصة.
• إضافة الألياف:
الخضروات والفواكه والمكسرات والحبوب غنية بالألياف. وهي تساعدك على الشعور بالشبع والامتلاء. احرص على تناول ما لا يقل عن 25 غرامًا من الألياف يوميًا.
• ابق نشطًا:
قد تكون أوامر البقاء في المنزل قد وضعت خطط التمرين الخاصة بك على المحك. حدد هدفًا للتمرين والتزم به.
• استمتع بالطقس:
تشير الدراسات إلى أنه عندما يغامر الناس بالخارج، يتحسن معدل ضربات القلب وضغط الدم. توقف لحظة لتقدير وجودك في الهواء الطلق.
• النوم:
يرتبط قلة النوم بزيادة الجوع وارتفاع نسبة السكر في الدم وضعف التركيز والمرض المتكرر وضعف في حل المشكلات. تأكد من منح نفسك 7 ساعات على الأقل من النوم وسيساعدك ذلك على البقاء بصحة جيدة هذا الصيف.
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Via SyndiGate.info
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