نصائح للمحافظة على صحتك في الصيف!

بدأ فصل الصيف ومعه تنكشف بعض الأمور الصحية التي قد تواجهنا من دون انتباه أو نتيجة الاستهتار. ومن المعروف أننا في هذا الفصل، نخسر الكثير من الماء بسبب التعرّق ما يؤدي إلى الإصابة بالجفاف. ومن أكثر الأمراض الصيفية الشائعة حروق والتهاب الحلج والسكتات الحرارية، ويزيد التحدي اليوم في ظل انتشار فيروس كورونا.

لذلك تتمثل القاعدة الأساسية بتناول الأطعمة المناسبة لصحتك ولياقتك، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بطريقة صحيحة.

بعض أساسيات الصيف لنمط حياة صحي:



• ابق رطبًا:

الماء هو الطريقة المثلى للبقاء رطبًا والحفاظ على الشهية تحت السيطرة. بإمكانك إضافة نكهة عليه من خلال عصير الفاكهة أو الخيار الطازج أو شرائح الليمون. كن مبدعا.



• قلل من السكريات المضافة:

حاول أن تأكل أقل من ست ملاعق صغيرة من السكر المضاف (هذا لا يشمل السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة والحليب). قد لا يكون هذا الهدف واقعيًا كل يوم ولكنه قد ينجح بنسبة 80% في حال التزامك به. احتفظ بست ملاعق صغيرة لتحلية خاصة.