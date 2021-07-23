هكذا تحسن الحيوانات الأليفة صحتك العقلية

الحيوانات الأليفة ليست مجرد صحبة جيدة في المنزل، ووجودهم الهادئ كافٍ بإضافة طابع هادئ وبهجة على حياة مالكه، وهذه ليست مجرد نظريات، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن تربية حيوان أليف يعود على صحتك العقلية بالفوائد التالية:

تقلل التوتر

يشعر معظم الناس بتوتر هائل بسبب الأنشطة اليومية بما في ذلك الواجبات المنزلية والعمل المكتبي وما إلى ذلك، ولكن الدراسات العلمية تشير إلى أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون مصدرًا كبيرًا للاسترخاء، فاللعب معهم أو مجرد الجلوس بجانبهم يمنحك شعور بالهدوء والراحة.

تحسن اللياقة البدنية

تحتاج الحيوانات الأليفة إلى بعض الرعاية، بما في ذلك التنزه، مما يحفز مالكها على زيادة النشاط البدني، والحفاظ على اللياقة البدنية، مما يساعد على تعزيز الصحة العقلية.

تحسن حياتك الاجتماعية

الحيوانات الاليفة تحسن حياتك الاجتماعية وتعزز تفاعلاتك الاجتماعية مع الآخرين، بما في ذلك التحدث مع الأشخاص الذين لديهم اهتمام مشترك بالحيوانات الأليفة، كما يؤدي التنزه مع الحيوانات الاليفة إلى تزايد اللقاءات مع الآخرين.

تساعد على اعتماد روتين صحي

تربية حيوان أليف تأتي مع الكثير من المسؤوليات، فأنت بحاجة إلى تحديد وقت لإطعامهم وزيارات الطبيب البيطري وممارسة الرياضة، وهذا يعني اتباع روتين صحي صارم.

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