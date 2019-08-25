هكذا يؤثر اقتناؤك لحيوان أليف سلبًا على علاقتك بشريكك

اختيار اقتناء حيوان أليف مع شريك حياتكِ، قرار كبير يستحق بعض الدراسة والتفكير، فبينما يمكن أن يعزز هذا القرار قوة علاقتكما، حيث وجدت دراسة أجرتها جامعة "بافالو" الأمريكية، أن الأزواج الذين لديهم حيوانات أليفة يجيدون التعامل مع الإجهاد بشكل أفضل من الذين لا يقتنون أي حيوان، من المحتمل أن يأتي الأمر أيضًا بنتيجة عكسية.

ووفقًا لمجلة "باسل" أثبتت الدراسات أن اقتناء الأزواج للحيوانات الأليفة يتضمن العديد من التحديات، التي قد تحتاجين للاطلاع عليها قبل اتخاذ القرار.

1- الحدود

كشفت الدراسات الاستقصائية أن أكثر من 70٪ من أصحاب الحيوانات الأليفة يسمحون لحيواناتهم الأليفة بالنوم على السرير، الأمر الذي قد يخلق العديد من التوترات بينك وبين شريككِ إذا كان أحدكما ضمن الـ 70% والآخر ضمن الـ 30 % الآخرين.

ومن شأن النقاش حول هذا الأمر أن يثير الجدل حول أي مشاكل سابقة أو حالية تتعلق بالحدود.

2- الغيرة

تفضل 50 % من مالكات الكلاب الأليفة قضاء الوقت مع الكلب أكثر من شركائهن، ووفقًا للأبحاث الحديثة، يلجأ أكثر من 50٪ من النساء لحيواناتهن الأليفة بحثًا عن الراحة العاطفية أثناء أوقات التوتر، الأمر الذي قد يثير مشاعر الغيرة لدى الشريك عندما يرى شريكته تتقرب من الحيوان الأليف أكثر منه.

3- العفوية

مثل الإنجاب، يترجم اقتناء حيوان أليف إلى مسؤولية أكثر وعفوية أقل، فعندما تكونين في علاقة جديدة، يكون من السهل اتخاذ قرارات عفوية مثل التنزه وخوض المغامرات الممتعة دون ترتيب مسبق، ولكن إضافة حيوان أليف للعلاقة يضطر كلا الطرفين لتعديل رويتنهما للاعتناء به.

4- النفقات

قد تثير نفقات الاعتناء بالحيوان الأليف جدالًا بين الشريكين حول الأمور المالية، الأمر الذي من شأنه أن يؤجج أي مشاكل سابقة أو حالية تتعلق بإسراف أحد الطرفين، مما يتفجر سريعًا إلى اتهامات جارحة بعدم تقدير الموقف المالي إذا لم يتوخ الشريكان الحذر.

5- العلاقة الحميمية

من الشائع أن تعيق الحيوانات الأليفة حياة أصحابها الجنسية، فمثل الأطفال تتطلب تربية الكلاب والقطط الكثير من الرعاية والاهتمام، ومنع الحيوان الأليف من عرقلة العلاقة الحميمة يتطلب التعاون والتنسيق بين الشريكين.

6- الانفصال

تعقد الحيوانات الأليفة ديناميكية الانفصال بين الشريكين، حيث غالبًا ما يكون هناك اختلاف أو صراع عن مصير الحيوان الأليف الذي ارتبط به الطرفان.

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