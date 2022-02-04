هل تشعر بالبرد طوال الوقت ؟ إليك السبب

يتمتع جسم الجميع برد فعل مختلف قليلاً تجاه البرد، ويشعر بعض الناس بالبرد أكثر من غيرهم، ويمكن أن يلعب الجنس دورًا في هذا الأمر، حيث من المرجح أن تشعر النساء بالبرد طوال الوقت، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض معدل الأيض أثناء الراحة.

وهذا يعني أن النساء يولدن بشكل طبيعي طاقة أقل أو حرارة للجسم، وتشير دراسة صغيرة أجريت عام 2015 أيضًا إلى أن النساء قد يكون لديهن تحمل أقل للأحاسيس الباردة في اليدين.

ولكن إذا شعرت بالبرد طوال الوقت على الرغم من وضع طبقات من الملابس واتخاذ خطوات أخرى للبقاء دافئًا، فقد تكون لديك حالة أساسية تسبب هذا الشعور.

أعراض الإحساس الدائم بالبرد

قد يجعلك الإحساس بالبرد المستمر تشعر بالبرد في كل مكان. قد تلاحظ أيضًا:

وخز أو تنميل في يديك وأصابعك وقدميك وأصابع قدميك

ارتعاش متكرر

عدم الراحة في درجات الحرارة التي يجدها الآخرون مريحة

تصلب في أطرافك وخاصة اليدين والقدمين الباردة

أسباب الشعور المستمر بالبرد

يمكن أن يحدث الشعور بالبرد دائمًا لعدد من الأسباب، ويمكن أن تتضمن هذه الأسباب المحتملة مجموعة من الأعراض المختلفة، وقد لا تعتبر بعض الأعراض أكثر من مجرد مضايقات طفيفة، ولكن قد يحدث البعض الآخر كعلامة على حالة أساسية أكثر خطورة.

فقر الدم

فقر الدم، من الناحية الأساسية، يعني أنه ليس لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية، وقد تتطور هذه الحالة الشائعة تحدث عندما يكون جسمك لا يصنع ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، أو جسمك يدمر هذه الخلايا، أو أنت تعاني من نزيف حاد، أو يمكن أن يكون فقر الدم حادًا، خاصة إذا كان طويل الأمد.

يمكن أن يتطور فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهو النوع الأكثر شيوعًا من فقر الدم، عندما لا يمتلك جسمك الحديد الذي يحتاجه لصنع ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية. وتشمل الأسباب، سوء التغذية، مرض التهاب الأمعاء (IBD)، فقدان الدم، والحمل.

قصور الغدة الدرقية

مع قصور الغدة الدرقية، لا تصنع الغدة الدرقية ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية للسماح لجسمك باستخدام وتنظيم الطاقة التي يحتاجها لتشغيلها، ويمكن أن تصبح هذه الحالة خطيرة إذا لم يتم علاجها، بحيث لا يوجد علاج، لكن الأدوية يمكن أن تساعد في تقليل الأعراض والتحكم فيها.

تختلف أعراض قصور الغدة الدرقية، ولكنها غالبًا ما تشمل التعب، البشرة الجافة، النسيان، الاكتئاب، الإمساك، زيادة الوز، وتصلب الشرايين، ومع تصلب الشرايين، تضيق الأوعية الدموية بسبب تراكم اللويحات، وهناك عدة أنواع مختلفة، لكن مرض الشريان المحيطي يسبب الشعور بالبرد بشكل شائع، ومرض الشريان المحيطي هو تضيق الشرايين التي تنقل الدم إلى أطرافك وأعضائك ورأسك.

ظاهرة رينود

مرض رينود أو ظاهرة رينود هي حالة نادرة تتسبب في تضييق الأوعية الدموية، وعادة في أصابعك وأصابع قدميك، وعند الإصابة بالبرد أو التوتر، وقد تصبح المنطقة المصابة شاحبة أو زرقاء وتشعر بالبرد، لأن الدم لا يمكنه الوصول إلى هناك كما هو الحال عادةً، وعندما يعود الدم، تتحول المنطقة إلى اللون الأحمر وغالبًا ما تنبض.

مرض السكري

يمكن أن يسبب مرض السكري مشاكل في الكلى والدورة الدموية تجعلك تشعر بالبرد، وبدون علاج مناسب، يمكن أن يتسبب مرض السكري أيضًا في تلف الأعصاب الذي يجعلك تشعر بالبرد، خاصة في قدميك.

وقد ينطوي النوع الثاني من مرض السكري على أعراض أكثر اعتدالًا من السكري النوع الأول، ومن المرجح أيضًا أن يسبب مرض السكري من النوع الثاني شعورًا بالبرد، وتشمل الأعراض الأخرى لمرض السكري التبول في كثير من الأحيان، العطش الشديد أو الجوع، التعب، الرؤية الضبابية، التئام الجروح البطيء.

انخفاض وزن الجسم

يشير انخفاض وزن الجسم إلى مؤشر كتلة الجسم (BMI) أقل من 18.5، وفي كثير من الأحيان، يعني وجود مؤشر كتلة الجسم المنخفض أن جسمك غير معزول بالدهون، لذلك لا يمكن أن يبقيك دافئًا، وفي بعض الأحيان، يحدث انخفاض وزن الجسم بسبب سبب أساسي، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية، وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لك، فمن المحتمل أن تلاحظ أعراضًا أخرى ذات صلة.

نقص فيتامين ب 12

يمكن أن يحدث نقص فيتامين ب 12 عندما لا تتمكن من امتصاص فيتامين ب 12 أو لا تحصل على ما يكفي منه من خلال نظامك الغذائي، ويؤثر بشكل شائع على الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، أو الأشخاص في عمر 50 سنة أو أكثر، أو الأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية في الجهاز الهضمي.

الجفاف

يحتاج جسمك إلى البقاء رطبًا ليعمل كما ينبغي، لذلك سترغب في تجديد السوائل أثناء النهار، حيث عندما تصاب بالجفاف، يسبب جسمك انقباضًا في الأوعية الدموية من أجل الحفاظ على الماء في الجسم، لذا من المهم بشكل خاص أن تتذكر شرب ما يكفي من الماء خلال فصل الشتاء، لأنه من السهل أن تنسى عندما لا تتعرق كثيرًا.

كيفية الإحماء وتدفئة الجسم

إذا كنت دائمًا تشعر بالبرد، يمكنك الإحماء عن طريق الالتفاف في بطانية أو إضافة المزيد من طبقات الملابس أو رفع الحرارة، وعندما لا تحدث هذه الاستراتيجيات فرقًا كبيرًا، حاول معالجة بعض الأسباب الكامنة وراء ذلك مثل:

خذ قيلولة أو اذهب للنوم مبكرًا إذا كنت تعتقد أنك قد تكون محرومًا من النوم اهدف إلى تناول نظام غذائي متوازن إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بفقر الدم أو تعاني من نقص غذائي اتخذ خطوات للمساعدة في تخفيف التوتر في حياتك اليومية تأكد من أنك تشرب ما يكفي من السوائل تحدث مع طبيبك إذا كنت تعتقد أن دوائك يسبب برودتك جرب النشاط البدني، حيث إن التمارين الرياضية يمكن أن تدفئ الجسم وتزيد من تدفق دمك

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