وصفات بذور الجزر الرائعة للإنجاب، جربيها الآن!

بذور الجزر تعدّل المزاج العام، وتقلّل من التوتر، والضغط النفسيّ

تعتبر بذور الجزر إحدى أفضل أنواع البذور النباتيّة التي يمكن الاستفادة منها لعلاج العديد من الأمراض، والوقاية منها، وهذا بفضل محتواها الهام من المكوّنات الطبيعيّة، ولعل أبرزها: فيتامين A ومضادات الأكسدة، و نسب عالية من الأملاح المعدنيّة الهامة لصحّة الأعضاء، كالبوتاسيوم، والصوديوم، والكالسيوم، واليود، والفسفور، كما تعدّ منجماً لفيتامين C ومجموعة فيتامين B المركب، ونسبة عالية من السكريات، والكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون. وهذا ما أكسبها الأهميّة الكبيرة في مجال التداوي بالأعشاب، ومن فوائد بذور الجزر العامة:

1- تخفّض ضغط الدم.

2- تعالج أمراض الكلى المزمنة، ومشاكل المثانة البوليّة، وتفتيت الرمل، والحصى.

3- تعالج مرض النقرس نهائيّاً.

4- توقف الإسهال، وتقلّل من النفخة، وتطرد الغازات المتراكمة في الأمعاء، وتمنع حدوث حموضة في المعدة.

5- تعتبر علاجاً ناجحاً لمرض البهاق .

6- تعدّل المزاج العام، وتقلّل من التوتر، والضغط النفسيّ .

7- تقي الجسم من الحساسيّة بأنواعها، وتعالج حبوب الوجه الملتهبة.

8- تنشّط وظائف الكبد، وتحميه من الإصابة بمرض اليرقان .

9- ترفع نسبة البوتاسيوم في الدم، وتقلّل نسبة الكالسيوم، لذا فهي تستخدم كمادة مدرة للبول.

10 تعالج العديد من الأمراض الصدرية، وخصوصاً الزكام.

11- تعدّ مصدراً هامّاً للكاروتينويدات، وهي مواد كيميائيّة توجد في النباتات وخصوصاً في الجزر، تعمل بشكلٍ فاعل في علاج السرطانات، وهذه المواد تقسم إلى قسمين : ألفا كاروتين ، وبيتا كاروتين.

12- تحتوي بذور الجزرعلى كمية كبيرة من الألياف الطبيعية التي تساعد على مضاعفة إنتاج الحيوانات المنويّة، وبالتالي زيادة فرص الحمل.

وصفة علاج تاخر الانجاب :

1- نحمّص 100 جرام من بذور" زريعة " الجزر على النار قليلاً حتّى يتغير لونها للون الذهبيّ الخفيف.

2- ثم نطحنها حتّى تصبح ناعمة كالبودرة، ثمّ نخلطها مع العسل الصافي. ويمكن اضافة 20 جرام من مسحوق الحبه السوداء و5 جرام من مسحوق الحلبه .

3- يتمّ تناولها مرتين في اليوم، في الصباح الباكر على الريق، وقبل النوم.لمدة 30 يوما .

وصفة بذور الجزر والتمر للحمل :

المكوّنات :

14 حبة من التمر منزوعة النوى.

كميّة بسيطه من مسحوق بذور الجزر.

طريقة التحضير:

- نحشو حبات التمر المفرّغة بالقليل من بذور الجزر.

- ثمّ يتناولها الزوجان مدّة سبعة أيام في الصباح الباكر.

- تمره واحده لكل منهما نكرّر الوصفة كل شهر مره أو مرتين ويفضل بعد انتهاء الدوره الشهريه للزوجه ب5 أيام للحصول بعدها على نتيجة مرضية.

بذور الجزر لتنشيط المبايض :

المكوّنات:

فنجان صغير بذور الجزر.

ملعقة صغيرة من البابونج.

كوب من الماء الساخن.

طريقة التحضير:

- ننقع المكوّنات مدّة ساعة تقريباً، ثم نشربها مرتين في اليوم، في الصباح الباكر ويفضل على الريق، وفي المساء.

- نكرّر شرب هذا المنقوع كلّ يومين للاستفادة من خصائصه الطبيعية، ونحصل على نتيجة مرضية خلال فترة قصيرة.

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