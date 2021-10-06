وصفات خريفية: بانكيك بالقرفة فطيرة سريعة التحضير شهية وغنية بالنكهات الخريفية المميزة وخاصة القرفة ذات الرائحة الدافئة.

وصفات خريفية: بانكيك بالقرفة

المكونات:

1 كوب دقيق لجميع الأغراض

1.5 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 ملعقة كبيرة سكر

1 كوب حليب

1 بيضة كبيرة

4 ملاعق كبيرة زبدة مقسمة

1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة قرفة

2 ملعقة صغيرة سكر بني

الطريقة:

سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت.

في وعاء كبير ، اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والسكر والملح.

في وعاء منفصل ، اخفقي الحليب والبيض والفانيليا مع 2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

اسكب وعاء المكونات المبللة في وعاء المكونات الجافة وحركه حتى يمتزج كل شيء (تجنب الإفراط في التقليب). دع الخليط يجلس لمدة خمس دقائق. في هذه الأثناء، حضري خليط القرفة الحلزوني.

تُمزج ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة مع القرفة والسكر البني. ضعي مزيج القرفة جانبًا. ستكون هذه القرفة دوامة في خليط الفطيرة.

تضاف 1 ملعقة كبيرة من الزبدة إلى مقلاة آمنة في الفرن بحجم 10 بوصات. سخني المقلاة على سطح الموقد على نار متوسطة حتى تبدأ الزبدة في إصدار رغوة. استخدمي فرشاة لنشر الزبدة المذابة في جميع أنحاء السطح وعلى جوانب المقلاة.

صبي خليط البانكيك في مقلاة مسخنة. رشي مزيج القرفة على خليط البانكيك ثم اسحب ملعقة عبر السطح لتحريك القرفة في خليط البانكيك.

انقلي المقلاة إلى الفرن المسخن بالكامل 425 درجة فهرنهايت واخبزيها لمدة 18 دقيقة تقريبًا أو حتى تنتفخ في المنتصف وبنية ذهبية قليلاً على الحواف الخارجية. إذا كنت تفضل سطحًا بنيًا أكثر على الفطيرة، يمكنك تبديل الفرن إلى إعداد الشواء والشواء حتى يتحقق اللون المطلوب (راقبي عن كثب!). قطعي البانكيك إلى ثماني قطع وقدميها.

وصفات خريفية: بانكيك بالقرفة

فوائد القرفة:

القرفة ليست فقط من التوابل العطرية ومضافات النكهة التي نضيفها بسخاء إلى كعكتنا وحبوبنا ، ولكنها أيضًا توابل قوية تحتوي على العديد من الخصائص الطبية. إنها مليئة بالعناصر الغذائية والفيتامينات ، والتي عند تناولها بالنسب الصحيحة تساعد في الحفاظ على صحتنا وتمنع مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسرطان والسمنة.

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