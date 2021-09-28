وصفات خريفية: سلطة الدجاج والكايل المقرمش سلطة الدجاج والكايل هذه مليئة بالنكهة ، والملمس ، والصلصة المنعشة الحلوة. إنها مثالية لوجبتك الأسبوعية الصحية.

وصفات خريفية: سلطة الدجاج والكايل المقرمش

المكونات:

السلطة

1.5 كوب دجاج مطبوخ ومقطع

6 أكواب كايل مقطع

1 كوب كرفس مفروم

1/3 كوب لوز مقطع أو شرائح

1/3 كوب من الزبيب الذهبي

الصلصة:

1/2 كوب مايونيز

3 ملاعق كبيرة من خل التفاح

1.5 ملعقة كبيرة عسل

1/2 ملعقة كبيرة خردل ديجون

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الطازج

وصفات خريفية: سلطة الدجاج والكايل المقرمش

الطريقة:

يقطّع الدجاج المطبوخ إلى قطع صغيرة بحجم القضمة. ينظف الكرفس ويقطع إلى قطع صغيرة مماثلة.

قم بإزالة الكايل من السيقان، وقم بتقطيعه إلى قطع بحجم 1-2 بوصة ، ثم اشطفه جيدًا في مصفاة ، ثم صفيه جيدًا.

لتحضير الصلصة ، اخفقي المايونيز والخل والعسل وديجون والملح والفلفل معًا.

لصنع السلطة ، ابدأ بقاعدة من الكايل ، ثم ضع عليها الدجاج المفروم والكرفس واللوز والزبيب. رش الصلصة فوقها ، قلبها حتى يتغطى كل شيء ، ثم استمتع.

فوائد الزبيب الصحية

يعتبر الزبيب مصدراً غنياً للطاقة والفيتامينات والمعادن والإلكتروليتات، كما أنه يحتوي على مستويات عالية جداً من مضادات الأكسدة التي تسمى جليكوسيدات الفلافونول والأحماض الفينولية مقارنة بالفواكه المجففة الشائعة الأخرى.

يحتوي الزبيب على نسبة منخفضة من الدهون، وهو مصدر رائع للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وهو يحسّن من عملية الهضم ، ويحمي من فقر الدم، ويوازن درجات الحموضة في المعدة، ويحمي من الإصابة بأمراض القلب، ويحمي من السرطانات، ويحافظ على صحة العينين، ويحسن من صحة البشرة، ويخفض من مستوى سكر الدم، ويخفض السكر التراكمي، ويحافظ على صحة الفم، ويقوي العظام، ويقلل من الالتهابات.

تحتوي القيمة الغذائية لـ 100 جرام من الزبيب على 249 سعرة حرارية من الطاقة.

محتواه من الكربوهيدرات هو 61% . نسبة البوتاسيوم به 26٪%، والنحاس 16%، والمنغنيز 16%، مستوى التغذية بالثيامين والريبوفلافين 7% لكل منهما والفيتامينات 86% من المحتوى الكلي للزبيب.

ومع ذلك، فالإفراط في كل شيء سيء، حتى الزبيب، إن تناول الكثير من الزبيب ليس صحياً وقد يؤدي إلى مضاعفات صحية.

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