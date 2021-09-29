وصفات خريفية: سلطة القرع العسلي مع الكينوا سلطة القرع العسلي مع الكينوا والذرة والفاصولياء السوداء في طبق مميز من المطبخ المكسيكي، تعالوا لنستمتع بالطعم.

وصفات خريفية: سلطة القرع العسلي مع الكينوا

المكونات:

1 كوب كينوا

2 رطل. قرع الجوز (حوالي 4 أكواب مكعبات)

2 ملعقة كبيرة زيت طبخ

رشة ملح واحدة

1 كوب ذرة مجمدة

1 15 أوقية. علبة الفاصوليا السوداء

الصلصة:

1 كوب بقدونس مفروم

1/2 كوب كزبرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

1/4 كوب زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة خل نبيذ أحمر

1 ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف

1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الشيبوتلي

3/4 ملعقة صغيرة ملح

وصفات خريفية: سلطة القرع العسلي مع الكينوا

الطريقة:

اشطف الكينوا جيدًا بالماء البارد في منخل شبكي رفيع. أضف الكينوا و 1.75 كوب ماء إلى قدر الصلصة. ضع غطاءً على القدر، وارفع درجة الحرارة واتركه حتى يغلي. بمجرد الغليان ، اخفض الحرارة إلى درجة منخفضة ، واترك الكينوا تستمر في الغليان لمدة 15 دقيقة (غطاء).

بعد 15 دقيقة من الغليان ، أطفئي النار واتركي الكينوا تستريح لمدة 5 دقائق.

أثناء غليان الكينوا ، قم بإعداد القرع. قطع أطراف القرع لتوفير سطح مستوٍ متين. استخدم مقشرة خضروات لتقشير القرع. اقطع القرع من المنتصف بالطول ثم استخرج البذور. أخيرًا ، قطّع القرع المتبقي إلى مكعبات.

عند الانتهاء من طهي الكينوا، أضفها إلى وعاء كبير مع الذرة المجمدة. قلب حتى يتجانس، مما يسمح للكينوا الساخنة بإذابة الذرة. ضع الوعاء جانبًا.

بعد ذلك قم بطهي القرع. أضف زيت الطهي إلى مقلاة كبيرة وضعها على نار متوسطة. بمجرد أن يسخن ، أضف مكعبات القرع ورشة ملح. اقلي القرع حتى يصبح طريًا وبنيًا قليلاً (حوالي 15 دقيقة). إذا بدأ القرع في الالتصاق ، أضف ملعقة كبيرة أو اثنتين من الماء واترك البخار ليخفف القرع.

أثناء طهي القرع ، اشطف الفاصوليا السوداء وصفيها ، وحضر الصلصة. في وعاء صغير ، يُمزج البقدونس المفروم الطازج ، والكزبرة الطازجة المقطعة ، وثلاث فصوص من الثوم المفروم ، وربع كوب من زيت الزيتون ، وملعقة كبيرة من خل النبيذ الأحمر ، وملعقة صغيرة من الزعتر المجفف ، ونصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ، وملعقة صغيرة من مسحوق الشيبوتل و 1 ملعقة صغيرة ملح. يقلب حتى يتجانس.

عند الانتهاء من طهي القرع ، أضفه إلى وعاء الذرة والكينوا. أضف أيضًا الفاصوليا السوداء المغسولة والمصفاة والتتبيلة المعدة. يقلب حتى يتجانس ، ثم يتبل بالملح حسب الرغبة ، إذا لزم الأمر. استمتع به على الفور أو ضعه في الثلاجة حتى يصبح جاهزًا للأكل!

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