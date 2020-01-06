وصفات طعام بالفواكه المجففة

طاجن بالزبيب والتوت البري
(6 إلى 8 أشخاص)
افرمي 3 حبات بصل و250 غراماً من الكرفس وابرشي 4 حبات جزر. اخلطي الخضراوات في قدر مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.
أضيفي 15 غراماً من التوابل مع 100 غرام من صلصة الطماطم وفصَّي ثوم مقطّعين إلى مكعبات، وقطّعي رأس ملفوف أحمر.
اسكبي نصف ليتر من مرق الخضراوات واطبخي الخليط على نار هادئة.
انقعي 30 غراماً من الزبيب و30 غراماً من التوت البري في 25 سنتليتراً من زهر البرتقال.
اغسلي 125 غراماً من الكينوا واسكبيه في طنجرة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون و15 غراماً من التوابل. اغمري الخليط بالماء واغليه، ثم دعيه على النار لعشر دقائق بعد كشف الغطاء. صفّيه واتركيه يبرد.
اغلي حبة لفت في ماء مالح. قطّعي الكرفس إلى مكعبات ثم أضيفيها إلى القدر ودعي الخليط على نار هادئة مدة عشر دقائق من دون تغطيته.
اخلطي الكينوا مع 200 غرام من الحمص والفاكهة المجففة. قدّمي الطبق مع الخضراوات وزيّنيه بالأعشاب.
كرات مفعمة بالطاقة (5 كرات)
كرات خارقة بالتمر:
اخلطي 150 غراماً من الكاجو المنقوع في ماء طوال ساعة مع 4 حبات تمر منزوعة البذور وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ورشّتَين من الملح.
ضعي الخليط في الثلاجة طوال ساعة.
شكّلي كرات وغطّسيها في الكاكاو النيء وفي جوز الهند المبروش.
كرات بالسمسم:
اخلطي 150 غراماً من جوز البقان المنقوع في ماء فاتر ساعة على الأقل مع 100 غرام من الزبيب المنقوع وملعقة كبيرة من هريسة السمسم وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
ضعي الخليط في الثلاجة طوال ساعة.
شكّلي كرات صغيرة وغطّسيها في بذور السمسم.
كرات بتوت غوجي وبذور الكتان:
اخلطي 150 غراماً من المكاديميا المنقوعة في ماء فاتر طوال نصف ساعة مع 120 غراماً من توت غوجي وملعقة كبيرة من هريسة اللوز وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
ضعي الخليط في الثلاجة طوال ساعة.
(6 إلى 8 أشخاص)
افرمي 3 حبات بصل و250 غراماً من الكرفس وابرشي 4 حبات جزر. اخلطي الخضراوات في قدر مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.
أضيفي 15 غراماً من التوابل مع 100 غرام من صلصة الطماطم وفصَّي ثوم مقطّعين إلى مكعبات، وقطّعي رأس ملفوف أحمر.
اسكبي نصف ليتر من مرق الخضراوات واطبخي الخليط على نار هادئة.
انقعي 30 غراماً من الزبيب و30 غراماً من التوت البري في 25 سنتليتراً من زهر البرتقال.
اغسلي 125 غراماً من الكينوا واسكبيه في طنجرة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون و15 غراماً من التوابل. اغمري الخليط بالماء واغليه، ثم دعيه على النار لعشر دقائق بعد كشف الغطاء. صفّيه واتركيه يبرد.
اغلي حبة لفت في ماء مالح. قطّعي الكرفس إلى مكعبات ثم أضيفيها إلى القدر ودعي الخليط على نار هادئة مدة عشر دقائق من دون تغطيته.
اخلطي الكينوا مع 200 غرام من الحمص والفاكهة المجففة. قدّمي الطبق مع الخضراوات وزيّنيه بالأعشاب.
كرات مفعمة بالطاقة (5 كرات)
كرات خارقة بالتمر:
اخلطي 150 غراماً من الكاجو المنقوع في ماء طوال ساعة مع 4 حبات تمر منزوعة البذور وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ورشّتَين من الملح.
ضعي الخليط في الثلاجة طوال ساعة.
شكّلي كرات وغطّسيها في الكاكاو النيء وفي جوز الهند المبروش.
كرات بالسمسم:
اخلطي 150 غراماً من جوز البقان المنقوع في ماء فاتر ساعة على الأقل مع 100 غرام من الزبيب المنقوع وملعقة كبيرة من هريسة السمسم وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
ضعي الخليط في الثلاجة طوال ساعة.
شكّلي كرات صغيرة وغطّسيها في بذور السمسم.
كرات بتوت غوجي وبذور الكتان:
اخلطي 150 غراماً من المكاديميا المنقوعة في ماء فاتر طوال نصف ساعة مع 120 غراماً من توت غوجي وملعقة كبيرة من هريسة اللوز وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
ضعي الخليط في الثلاجة طوال ساعة.