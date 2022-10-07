المولد النبوي الشريف من أهم المناسبات الرائعة لإحياء الذكرى العطرة لميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لدى المسلمون ويوم مولد أشرف خلق الله سبحانه وتعالى هو الرحمة المهداة نبي الرحمة رسول السلام.

فيما يأتي أجمل ​قصائد المولد النبوي الشريف 2022

دموع الشوق فاضت في عيوني .. ونبض القلب رفرف بالشجـونِ.

وروحـي يـاحـبيب إلـيـك طـارت .. وفكري فيك لم يعرف سكون.

فسبحانَ الذي سـوَّاك نـوراً .. وأنـت لآدمٍ مـن أصـلِ طِـيـنِ.

تـخـيَّـركَ الإلـهُ لـهُ حـبـيـبـاً .. أعطـاك الـشـفـاعـةَ بالـيـمـيـنِ.

وأشهـدَ خـلـقَـهُ : هـذا إمــامٌ .. وسَـيـد ولـْدِ ءادم يـومَ دِيـنِ.

وهـذا سيد الـدنيـا جمـيعـاً .. وهذا صاحبُ الفتحِ المُبينِ.

محمدٌ اسمه في الغيبِ يلفى .. جوار العرشِ في عزٍّ مكينِ.

فيا قلم اغترف يا لـوح سطر .. ويا دهر استمع يا أرض صوني.

سيأتي أحمدٌ منّي رسولاً .. ليكملَ نعمتي ويتمَّ ديني.

رسول محبَّةٍ وهو اصطفائي .. وإنَّك يا محمد في عيوني.

وقـد أيَّـدتْـهُ بالوحي نــوراً .. مـع التَّأيـيـدِ بالـروحِ الأمينِ.

ليهديَكم صراطاً مستقيماً .. وينذرَكم أسى يوم الغبون.

لقد بُعثَ الرسولُ لكم ضيـاءً .. وقرن محمـد خيـر القـرونِ.

قصيدة المولد النبوي الشريف

رسول الله إني مِت شوقاً .. إليكَ وهزَّني جذع الحنينِ.

ولي نفسٌ تهيم بكم ولكن .. يمزقها العذاب مع الأنينِ.

حبيبي يا رسول الله إنا .. خدِعنا اليسـار وبالـيمـينِ.

وشعبي غارقٌ في الحرب دوماً .. كأنَّ بقومنا داءُ الجنونِ.

يحاصرنا البُغاة .. نموت جرحى .. وقد منعوا هواءَ الأُكسجينِ.

وحولي عالَمٌ كالذّئبِ يرعى .. ويزعم أنَّـه راعي الفُنونِ.

يحيلُ القتلَ والإفسادَ فنّاً .. وتعبث بالعقولِ يـد المجونِ.

يساس النَّاس بالكذب المدمَّى .. ويضطهدون بالحقدِ الدَّفينِ.

وجل الناس في الظلماتِ غرقى .. وخير الناسِ باتوا في السجونِ.

وأعظم فتنةٍ في الدّينِ حلَّت .. ويندى من تواجدها جبيني.

تولى أمرنا الجهلاء منَّا .. وكل مبدلٍ فظٍّ خؤونِ .. تمزقَ شملنا بهم وهـانت.

قصائد في حب الرسول

قال الشاعر المصري أحمد شوقي في قصيدته "نهج البردة":

لزمت باب أمير الأنبياء ومن... يمسك بمفتاح باب الله يغتنم

علقت من مدحه حبلا أعزّ به... في يوم لا عزّ بالأنساب واللحم

يزري قريضي زهيرا حين أمدحه... ولا يقاس إلى جودي لدى هرم

محمد صفوة الباري ورحمته... وبغية الله من خلق ومن نسم

وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة... متى الورود وجبريل الأمين ظمي

يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة... حديثك الشهد عند الذائق الفهم

حليت من عطل جيد البيان به... في كل منتثر في حسن منتظم

وقال في قصيدته "ولد الهدى":

وُلِـدَ الـهُـدى فَـالكائِناتُ ضِياءُ...وَفَـمُ الـزَمـانِ تَـبَـسُّـمٌ وَثَناءُ

الـروحُ وَالـمَـلَأُ الـمَلائِكُ حَولَهُ...لِـلـديـنِ وَالـدُنـيـا بِهِ بُشَراءُ

يـا خَـيـرَ مَن جاءَ الوُجودَ تَحِيَّةً...مِـن مُرسَلينَ إِلى الهُدى بِكَ جاؤوا

خُـلِـقَـت لِبَيتِكَ وَهوَ مَخلوقٌ لَها...إِنَّ الـعَـظـائِـمَ كُفؤُها العُظَماءُ

بِـكَ بَـشَّـرَ الـلَهُ السَماءَ فَزُيِّنَت...وَتَـضَـوَّعَـت مِـسكاً بِكَ الغَبراءُ

وَبَـدا مُـحَـيّـاكَ الَّـذي قَسَماتُهُ حَـقٌّ ...وَغُـرَّتُـهُ هُـدىً وَحَـيـاءُ

زانَـتـكَ في الخُلُقِ العَظيمِ شَمائِلٌ...يُـغـرى بِـهِـنَّ وَيـولَعُ الكُرَماءُ

أَمّـا الـجَمالُ فَأَنتَ شَمسُ سَمائِهِ...وَمَـلاحَـةُ الـصِـدّيـقِ مِنكَ أَياءُ

وَالـحُـسنُ مِن كَرَمِ الوُجوهِ وَخَيرُهُ ...مـا أوتِـيَ الـقُـوّادُ وَالـزُعَماءُ

فَـإِذا سَـخَوتَ بَلَغتَ بِالجودِ المَدى...وَفَـعَـلـتَ مـا لا تَـفعَلُ الأَنواءُ

وَإِذا عَفَوتَ فَقادِرا وَمُـقَدَّرا ...لا يَسـتَهينُ بِعَفوِكَ الجُهَلاءُ

كلمات حلوة عن المولد النبوي الشريف

من أجمل كلمات حلوة عن المولد النبوي الشريف كنوز الارض تفداكم وعطر العود نهديكم وبمولد الرسول نهنيكم.

الليلة عندكم عيد يا مسلمين.. مولد أبو إبراهيم خير البرية أجمعين.

كل عام والأمة الإسلامية بالف خير.

زقزقة العصافير وغردت الطيور فرحة بمولد خير الأنام محمد صلوات الله عليه.. وطارت رسالتي إليك تهنئك بهذه المناسبة العظيمة.

صبح وبدور ونور وتسابيح تهدي لكم أحلى تحية معطرة بالحب والورود في مولد الرسول الكريم وكل عام وأنتم طيبين يا أغلى الغاليين.

كل عام وأنتم طيبين يا أغلى الغاليين.

كلمات عن المولد النبوي الشريف 2022

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أجمل عبارات التهنئة بمناسبة المولد النبوي 1444هـ