13 نصيحة لعمل مكياج العروس (صور)

يوم الزّفاف أكثر يوم يُحلم به ويخطط له في حياة الفتيات وهناك الكثير من التحضيرات التي يجب إعدادها عندما يحين وقته، ومن ضمنها مكياج يوم الزّفاف، ويتطلب ذلك العديد من الخطوات أولها تهيئة البشرة وتعلم كيفية وضع المكياج المناسب لنوع البشرة، وتخصيص الوقت لتجريب وضع المكياج عدّة مرات، وتحديد من سيقوم بعمل المكياج.

ولكنّ عدم تنظيمه والتخطيط له يتحول إلى كابوس ولأنّ كل عروس تستحق أن تبدو خالية من العيوب في يوم زفافها، يجب التفكير جيداً والتخطيط قبل هذه الحفلة التي لا تتعدى يوماً واحداً.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة وضع واختيار مكياج العروس المناسب كي تبدو بأبهى حلة:

1- أخذ الحالة الجوية والطقس بعين الاعتبار لاختيار الألوان المطلوبة وحتّى الموقع المناسب.

2- عدم وضع المكياج بطريقة غير المعتاد عليها فإذا كنتِ تضعين عادة مكياجً خفيفاً، فينبغي أن تركزي على تحديد عينيكِ، أمّا إذا كنتِ معتادة على المكياج الكامل فلا بأس من وضعه يوم الزفاف أيضاً.

3- الابتعاد عن الظلال السوداء وأيّ شيء يمكن أن يبدو ثقيلاً في الصور.

4- وضع مكياج مناسب لموقع الحفل فعلى سبيل المثال يُفضّل وضع مكياج طبيعي وخفيف.

5- يجب تجربة المكياج قبل يوم الزفاف بشهرين تقريباً والتقاط الكثير من الصور، وذلك لإمكانية مراجعتها أو طلب إجراء أيّ تعديل عليها، وهذا أمرٌ مهم جداً خاصةً بالنسبة للنساء اللواتي لا يستخدمن المكياج بشكل كبير، كما يُوفر الجهد يوم الزفاف، ومن المهم الانتباه إلى الموقع لهذه الخطوة، فإذا كان الزفاف سيُقام في الهواء الطلق، يجب التأكد من أخذ الصور كذلك أيضاً.

6- إجراء تجربة عدّة مرات قبل يوم الزفاف لمدّة ساعة ونصف إذا كانت العروس هي من ستقوم بوضع المكياج لنفسها، ويتمّ البدء بمكياج العيون أولاً، وذلك لسهولة تعديله دون العبث بباقي المكياج.

7- وضع المكياج قبل ارتداء الملابس لتجنب إراقة أيّ شيء عليها، وتغطية الوجه قبل ارتداء الفستان لعدم تلطيخه.

8- عمل تسريحة الشعر قبل وضع المكياج.

9- خلط المكياج جيداً وذلك لأنّ أكبر مشاكل مكياج العرائس هي عدم مزجه بشكل جيد.

10- عدم المبالغة بوضع مساحيق التجميل ورسم العيون والشفاه واستخدام طبقات كريمات الأساس، وذلك لأنّ لا أحد يريد أن ينظر إلى صوره فلا يعرف نفسه.

11- الابتعاد عن استخدام اللمعان أو البريق، وذلك لأنّه يرتد عن أضواء الكاميرات تاركاً بقعاً بيضاء على البشرة، ويمكن إزالة هذه البقع من الصور ولكن بتكلفة أعلى.

12- التأكد من تطابق المكياج مع الشعر واللباس، فثوب الزفاف سيكون أبيضاً على الأرجح، لذا سيحتاج إلى بعض الألوان لتعويض نقص لونه مع عدم المبالغة في ذلك.

13- النظر إلى مجلات الزفاف وصور نجوم السجادة الحمراء على وجه التحديد، لرؤية كيف يصنع المصممون مظهراً كاملاً ومتناسقاً.

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