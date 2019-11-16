4 نصائح لتنظيف وتعطير السجاد

يتطلّب السجاد الذي يفترش الأرضيَّات عناية عند تنظيفه السجاد من التراب والأوساخ، تلافيًا لئلا تتلف خيوطه. علمًا أنَّ تنظيف السجاد من التراب يتم أوَّلًا من خلال ضربه من الجهة الخلفيَّة، بوساطة مضرب السجاد. وفي الآتي، طرق سليمة في تنظيف السجاد من التراب.

تنظيف السجاد من التراب

يُستحسن كنس السجاد بوساطة المكنسة الكهربائية كل يوم، وإزاله الأتربة منه، حتَّى لا تلتصق به، وتُكوّن طبقات فوق سطحه، ما يصعب إزالتها. وفي هذا الإطار، تُستخدم المكنسة الكهربائية ذات الرؤوس لتتمكَّن من الوصول لأصعب الأماكن بين الأثاث والكنب. وتحرَّك المكنسة فى جميع الإتجاهات، ولكن بنظام. مثلًا: البدء من الأعلى للأسفل لكامل السجادة، وبعدها من اليمين إلى اليسار، وبذا يتم حصد كل الأتربة والفضلات بقوَّة.



• في إطار تعطير السجاد، يُمكن وضع أي نوع من الزيوت العطرية أو كيس من الفانيليا داخل كيس المكنسة، من أجل التخلُّص من رائحة الغبار عن السجاد، مع المُسارعة إلى تنظيف السجاد فور وقوع الطعام أو الشراب عليه. ومن طرق التعطير أيضًا، وضع خليط مؤلَّف من كوب من البيكنج صودا، مع 10 قطرات من أحد الزيوت العطريَّة عليه، مع ترك هذا الخليط لثلاثين دقيقة على الأقلّ، ثمَّ التخلّص منه باستخدام المكنسة الكهربائيَّة.

وقبل تنظيف السجاد من الغبار يجب تنظيف كل ما حوله من مقتنيات أوَّلًا، ثم إفراغ السجاد من الغبار.

يجب تجنُّب استخدام المقشة في كنس السجاد، لأن من شأن هذه الطريقة إخراج الألياف بعيدًا عن بعضها البعض.



• في إطار تنظيف السجاد، يُشترى منظف خاص بالسجاد، مع اختباره على سجادة قديمة مبقعة (أو على طرف السجادة)، للتأكُّد من فاعليته، قبل استخدامه على كامل السجادة، مع تركها تجف.



• يشمل برنامج تنظيف السجاد، كنسه بالمكنسة الكهربائيَّة بصورة يوميَّة، ومسحه بفوطة مبلَّلة بخليط من المياه مع الخل، وذلك لثلاث مرَّات في الاسبوع ، وغسله مرَّتين خلال العام. أمَّا في حال وجود حيوانات أليفة في المنزل، فمن الممكن غسل السجاد، لثلاث مرات خلال العام.



• عندما يتعرَّض السجاد لأشعَّة الشمس، فهذا يضمن تطهيره وقتل ما به من جراثيم وبكتيريا.

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