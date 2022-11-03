5 سمات لشخصية الأطفال المولودين في نوفمبر يتميز مواليد شهر نوفمبر بمجموعة من الصفات المتميزة عن غيرهم. ويصنف الأطفال الذين ولدوا في نوفمبر ضمن برجين: هم إما برج العقرب العاطفي (23 أكتوبر - 22 نوفمبر) أو القوس الحيوي (23 نوفمبر - 21 ديسمبر) مما يجعلهم بديهيين وأذكياء وحساسين - لذا كن مستعدًا للبقاء على أصابع قدميك! يتسم أطفال برج العقرب بالعشق والعاطفة مع التصرف الهادئ ، لكنهم يميلون إلى الانجذاب إلى الصراعات والنزاعات الدرامية.

5 سمات لشخصية الأطفال المولودين في نوفمبر

هل يؤثر شهر الميلاد على الشخصية؟



يمكن أن يؤثر شهر الميلاد على سمات شخصيتنا مثل الانفتاح على الذات أو الانطواء. أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يولدون في الأشهر الفردية هم أكثر عرضة للانفتاح من أولئك الذين ولدوا في الأشهر الزوجية.

أما ما يميز أطفال شهر نوفمبر عن الأطفال الأخرين فالعديد من الصفات والاهتمامات، نذكر منها:

5 سمات لشخصية الأطفال المولودين في نوفمبر

شغفهم بالرياضة

يحب أأطفال نوفمبر الانغماس في الرياضة. والقيام بأنشطة المغامرة والحماس واللياقة البدنية لذلك فأن أفضل هواية لهم هي الرياضة. شجعه على القيام بذلك.

5 سمات لشخصية الأطفال المولودين في نوفمبر

الصحة الجيدة

يتميز الأطفال المولودين في نوفمبر بأنهم لائقون جسدياً، ويتبعون عادات صحية صارمة. لذلك لا تتفاجأ إذا كان طفلك يحمل معقماً في حقيبته ويحتفظ بحزمة من المناديل في مكان قريب.

5 سمات لشخصية الأطفال المولودين في نوفمبر

صديق وفي

لا تشك في ولاء مواليد نوفمبر تجاهك. فهو أهل للثقة. وبغض النظر عن مدى صعوبة الموقف الذي تواجهه، فإن الصديق المولود في نوفمبر لن يخذلك أبدًا.

5 سمات لشخصية الأطفال المولودين في نوفمبر

المظهر الجيد

نحن لا نتحدث عن الجمال الخارجي فقط، بل يحمل أغلب مواليد نوفمبر دفئاً خاصاً يجذب الناس تجاههم. إنهم بطريقة ما يحصلون على معظم الاهتمام ويصبحون مركز الجذب أينما ذهبوا.

5 سمات لشخصية الأطفال المولودين في نوفمبر

يقدسون القوانين

مواليد شهر نوفمبر لن يخالفوا القوانين أبدًا. فهم يقدسونها ويلتزمون بها مهما حدث! في حين أن هذه السمة جديرة بالإعجاب للغاية ، إلا أنهم يواجهون أحيانًا صعوبات بسبب ذلك. يجب على المرء أن يحترم هؤلاء الناس لأن ما يفعلونه هو تقديم الأمثلة والقيادة بصدق.

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