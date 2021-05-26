إن الحفاظ على نسبة السكر الطبيعية بالدم وتجنب التغيرات الشديدة فيه من الأمور الهامة للحفاظ على الصحة، فعندما يرتفع السكر في الدم، يقوم الجسم بإطلاق الأنسولين الزائد لتخفيض هذه النسبة، وبمرور الوقت، يحدث مقاومة للأنسولين بالجسم، مما يؤدي إلى صعوبة إدارة مستويات السكر في الدم، وبالتالي يجب إختيار الطعام الذي تتناوله، وعدم الإكثار من الأطعمة المسببة لارتفاع نسبة السكر في الدم.

هل تفكر بتقليل كمية السكر في غذائك اليومي؟ إليكم 5 طرق لتخفيف كمية السكر في غذائكِ اليومي:

1- خففي من الكاتشاب

ذلك أنه ومنتجات أخرى لا تخطر على بالكِ من قبيل متبلات الشواء السائلة، غنية بالسكر. خففي من استخدامها أو اشتري المنتجات المثبتة عليها عبارة "سكر أقل".



2- لا تشربي السكريات

لعل من المعلوم لديكِ أن المشروبات الغازية غنية بكمية كبيرة من السكر، لكن ما قد لا يتبادر لذهنكِ هو أن الشاي المثلج والسلاش المنكّه والعصائر الصناعية غنية هي الأخرى بالسكر، استعيضي عن هذه المشروبات بأخرى طبيعية منزوعة السكر.



3- الحليب المنكّه

لا تشربي الحليب المنكّه الغني بالسكريات، واستعيضي عنه بحليب اللوز المنكّه بالفانيلا على سبيل المثال، والذي يأتي بسكريات أقل.



4- اقرأي النشرة الغذائية المرفقة

لا تشتري منتجاً أو تتناولي منه قبل أن تقرأي كمية السكر الموجودة فيه، والسعرات الحرارية وما إلى ذلك من تفاصيل غذائية.



5- اعتمدي الغذاء بصورته الأصلية بقدر المستطاع

أي قبل أن يخضع للمعالَجة والتعليب؛ ذلك أنه كلما كان طبيعياً، كلما كانت سكرياته أقل وكان أكثر صحية. الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة وما إلى ذلك من منتجات طبيعية، ستكون خياركِ الأمثل.

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