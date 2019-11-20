7 طرق لتخزين الأشياء في غرف النوم لتبدو أكثر اتساعاً

لا داعي للقلق بعد اليوم من مساحات غرف النوم الصغيرة والضيقة، إذ بإمكانك إيجاد الحل المناسب باستخدام بعض أدراج التخزين البسيطة والعدد المناسبة، واليوم سنوافيكِ بمجموعة أفكار للتخزين في غرف النوم لتبدو أكبر حجماً.

رف علوي فوق السرير

بإمكانك وبكلّ بساطة عمل رف علوي فوق السرير لتتمكني من وضع الكتب المزهريات اللوحات وغيرها من الديكورات التي تليق بغرفة نومك.

خزانة أمامية بحجم يتناسب مع السرير

لتحصلي على مساحة تخزين لا بأس بها لأحذية أو الملابس أو الأشياء الأخرى وبمظهر جميل، فقومي باقتناء خزانة وضعيها أمام السرير، واحتفظي بكل ما تريدين بداخلها.

التخزين وراء الباب

استخدمي منظمات الملابس والعلّاقات لتحتفظي بكلّ ما تريدين من أوشحة وأحذية وحقائب وملابس عليها، وقومي بتثبيتها وراء الباب، وبالتالي لن يكون مظهر غرفة نومك غير مرتب.

استخدام رفوف التوابل

لا يقتصر استخدام رفوف التوابل على المطبخ فقط، إذ بإمكانك ضمّها إلى ديكور غرفة نومك بكلّ سهولة، واحتفظي بكلّ ما تريدين من مكياج ومستحضرات خاصة بالشعر والبشرة عليها.

رفوف علوية قريبة من السقف

ستكونين بحاجة إلى مساحة تخزين إضافية لتخزني بها كل ما تحتاجين، لذا قومي بتثبيت رفوف علوية قريبة من السقف وخزني بها ما تريدين.

خزانة ومرآة في الوقت نفسه

من قال أنه لا يمكنك عمل زاوية خاصة للمكياج ولتخزين الأغراض في الوقت نفسه؟ قومي بابتياع خزانة كما في الصورة لتخزني فيها ما تحتاجين، وثبتي فوقها مرآة.

طاولات السرير

ستساعدك الكومودينة في توفير مساحة تخزينية لا بأس لها.

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