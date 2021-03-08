8 رسائل ترسلها لزوجتك في يوم المرأة العالمي

أصل يوم المرأة العالمي حيث تعود أول مبادرة لتخصيص يوم من أجل قضايا النساء إلى عام 1909 وكان يقف وراءها الحزب الاشتراكي الأمريكي.

غير أن مبدأ إقرار يوم عالمي للمرأة أقره المؤتمر الدولي للنساء الاشتراكيات، في أغسطس/ آب 1910، في كوبنهاغن بدفع من الألمانية كلارا زتكين، لكن من دون تحديد تاريخ.

وفي تلك الفترة، كانت أصوات النساء الرافضة للتمييز في العمل والمطالبة بحق التصويت تأخذ بعدًا أوسع في البلدان المتقدمة.

وقد نشأت حركة النساء المطالبات بحق الاقتراع للنساء عام 1903 في بريطانيا حيث نالت النسوة هذا الحق (بدءًا من سن الثلاثين) في 1918.

تتوقع الزوجة أن تحظى بمعاملة خاصة من زوجها في عيد المرأة العالمي، الذي يصادف يوم 8 مارس (آذار) من كل عام، ويحتفي بالنساء وإنجازاتهن في أنحاء العالم.

ولا يجب أن يمر هذا اليوم، دون أن تعبر لزوجتك عن مدى حبك لها، وتقديرك لدورها الكبير في حياتك، وذلك عبر الاحتفال معها وتقديم الهدايا لها.

وإلى جانب الهدايا، عزيزي الزوج من الضروري أن تبعث لزوجتك برسالة خاصة في هذه المناسبة، تحمل الكثير من مشاعر الحب والعرفان بالجميل:

رسائل ترسلها لزوجتك في يوم المرأة العالمي... المرأة لديها تلك القوة التي تدهش الرجل.. تستطيع أن تتعامل مع المتاعب وتحمل الأعباء الثقيلة.. إنها تحمل السعادة والحب.. وستبقى دائماً تبتسم عندما تشعر بالألم.

رسائل ترسلها لزوجتك في يوم المرأة العالمي... عبر الأميال تتملكني هذه الرغبة لأقول لك بأنك الأهم في حياتي.

رسائل ترسلها لزوجتك في يوم المرأة العالمي... يمكنك أن تفعلي أي شيء تقريباً .. يمكنك السباحة في أعماق المحيط وتسلق أعلى قمة.. يمكنك أن تكوني طبيبة أو تحلّقي بالطائرة.. يمكنك مواجهة الشدائد والمشي الطويل. أنت قوية وجميلة وأكثر بكثير مما يمكن للكلمات أن تقوله! اليوم هو لك وكذلك كل يوم.

رسائل ترسلها لزوجتك في يوم المرأة العالمي... على مر السنين، شاركت الكثير معك في الحياة بحلوها ومرها. لقد كنت مصدر راحة لي، وكنت خير معين لي في كل شيء، وكل ما أريد قوله اليوم: أنت أغلى كنز على قلبي.

رسائل ترسلها لزوجتك في يوم المرأة العالمي... قد لا نكون قادرين على رؤية بعضنا البعض أو الاستماع لبعضنا البعض في كثير من الأحيان. لكن أفكارك تملأ قلبي بذكريات جميلة عن الأوقات التي أمضيناها معاً. أفكر فيك دائماً.

رسائل ترسلها لزوجتك في يوم المرأة العالمي... أنت الشغف، أنت الغموض، أنت السحر! يوم امرأة سعيد لأهم امرأة في حياتي.

رسائل ترسلها لزوجتك في يوم المرأة العالمي... بعض الناس يمكنهم أن يجعلوا السعادة تزهر بمجرد تواجدهم قربنا، وأنت واحد منهم.

رسائل ترسلها لزوجتك في يوم المرأة العالمي... في هذا اليوم الخاص، احتفلي بالحياة. خذي استراحة من جدولك المزدحم. دعي شعرك ينسدل، استمتعي وافعلي ما يقوله لك قلبك. فاليوم هو يومك.

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