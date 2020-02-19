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أرينا شايك بقميص دون بنطال خلال حفل فائزين BIRTs.. وعلاقة وديّة تجمعها مع مصمم أزيائها!

منشور 19 شباط / فبراير 2020 - 04:00
أرينا شايك
أرينا شايك

حضرت عارضة الأزياء "ارينا شايك" حفل فائزين BIRTs لذي أقيم في نادي The Box الليلي في لندن.

وبدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 34 عاماً مثيرة للغاية وهي ترتدي قميص باللون الأزرق الفاتح والمزيّن بالأزرار جهة الصدر حيث بلغ طول القميص حد الفخذ.

Sweet: Irina Shayk giggled with glee as she put on a VERY giddy display with fashion designer pal Riccardo Tisci while leaving Warner's BRITs after party in London on Tuesday

وظهرت أرينا بالقميص بدون بنطال حيث نسّقت معه معطف متوسط الطول باللون البيج وحذاء أبيض بكعب عالي، أما شعرها فقد أسدلته بطريقة طبيعية دون اي تسريح.

Best pals: Enjoying herself immensely with Riccardo, Irina held onto his hand and delightedly leaned on him as they chatted the night away

وكانت أرينا في الحفل برفقة مصمم أزيائها ريكاردو تيسي حيث كانت تلف يدها حول رقبة صديقها كما كانا يتمازحان ويتحدثان بشكل ودي قبل توجّهما إلى المنزل.

Having fun: Earlier on, the pair were seen inside the venue where they posed side-by-side, and the model showcased her long legs in a white shirt dress and black hot pants

وخلال وقت سابق من الليل كانت أرينا تقضي الوقت وتستمتع بوقتها برفقة صديقها المصمم كما رصدتها كاميرات الباباراتزي وهي تبتسم معه.

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