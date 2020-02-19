أرينا شايك بقميص دون بنطال خلال حفل فائزين BIRTs.. وعلاقة وديّة تجمعها مع مصمم أزيائها!

حضرت عارضة الأزياء "ارينا شايك" حفل فائزين BIRTs لذي أقيم في نادي The Box الليلي في لندن.

وبدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 34 عاماً مثيرة للغاية وهي ترتدي قميص باللون الأزرق الفاتح والمزيّن بالأزرار جهة الصدر حيث بلغ طول القميص حد الفخذ.

وظهرت أرينا بالقميص بدون بنطال حيث نسّقت معه معطف متوسط الطول باللون البيج وحذاء أبيض بكعب عالي، أما شعرها فقد أسدلته بطريقة طبيعية دون اي تسريح.

وكانت أرينا في الحفل برفقة مصمم أزيائها ريكاردو تيسي حيث كانت تلف يدها حول رقبة صديقها كما كانا يتمازحان ويتحدثان بشكل ودي قبل توجّهما إلى المنزل.

وخلال وقت سابق من الليل كانت أرينا تقضي الوقت وتستمتع بوقتها برفقة صديقها المصمم كما رصدتها كاميرات الباباراتزي وهي تبتسم معه.

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