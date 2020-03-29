أطفال دوقا كامبريدج ينضمون لحملة التصفيق.. وكيت تتألق بالوردي في العزل (صور)

نشر الحساب الرسمي لقصر كنسينغتون مقطع فيديو لطيف يجمع أبناء دوقي كامبريدج "كيت ميدلتون" والأمير "ويليام" يحييون أولئك الذين يسهرون الليالي لحماية المملكة المتحدة من تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة الآلاف.

في مقطع الفيديو، يقف الأمير "جورج" والأميرة "شارلوت"، وأخوهما الصغير الأمير "لويس" إلى جانب بعضهم البعض، بينما بدأوا بالتصفيق بحرارة، وأرفق المنشور بتحية،كتب فيها: "إلى جميع الأطباء والممرضات ومقدمي الرعاية والأطباء العامين والصيادلة والمتطوعين وغيرهم من موظفي هيئة الخدمة الطبية الوطنية ممن يعملون بلا كلل لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا المستجد، شكرًا لكم".



والمثير للاهتمام رؤية الأمير "لويس" وقد أصبح صبيًا جميلًا، فلا نستطيع التصديق شكله في الوقت الحالي بعدما رأيناه طفل رضيع.

وفي وقت لاحق، نشر الحساب الرسمي صورتين لـ"كيت ميدلتون" و"ويليام" جالسين ورء مكتبهما يجريان اتصالات في ظل الظروف القائمة، وكتب: "يمكن للعزلة الذاتية والتشتيت الاجتماعي أن يفرضا تحديات كبيرة على صحتنا العقلية - في الأسابيع الأخيرة، كان دوق ودوقة كامبريدج على اتصال منتظم مع المنظمات لفهم القضايا التي يواجهونها خلال هذا الوقت الصعب."



ونرى "كيت" مُتألقة ببدلة رسمية وردية اللون مؤلفة من بنطال وبليزر وردي، في حين أسدلت خصلات شعرها البني على جانبي كتفها.

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