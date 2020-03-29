أطفال دوقا كامبريدج ينضمون لحملة التصفيق.. وكيت تتألق بالوردي في العزل (صور)

نشر الحساب الرسمي لقصر كنسينغتون مقطع فيديو لطيف يجمع أبناء دوقي كامبريدج "كيت ميدلتون" والأمير "ويليام" يحييون أولئك الذين يسهرون الليالي لحماية المملكة المتحدة من تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة الآلاف.
في مقطع الفيديو، يقف الأمير "جورج" والأميرة "شارلوت"، وأخوهما الصغير الأمير "لويس" إلى جانب بعضهم البعض، بينما بدأوا بالتصفيق بحرارة، وأرفق المنشور بتحية،كتب فيها: "إلى جميع الأطباء والممرضات ومقدمي الرعاية والأطباء العامين والصيادلة والمتطوعين وغيرهم من موظفي هيئة الخدمة الطبية الوطنية ممن يعملون بلا كلل لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا المستجد، شكرًا لكم".
والمثير للاهتمام رؤية الأمير "لويس" وقد أصبح صبيًا جميلًا، فلا نستطيع التصديق شكله في الوقت الحالي بعدما رأيناه طفل رضيع.
وفي وقت لاحق، نشر الحساب الرسمي صورتين لـ"كيت ميدلتون" و"ويليام" جالسين ورء مكتبهما يجريان اتصالات في ظل الظروف القائمة، وكتب: "يمكن للعزلة الذاتية والتشتيت الاجتماعي أن يفرضا تحديات كبيرة على صحتنا العقلية - في الأسابيع الأخيرة، كان دوق ودوقة كامبريدج على اتصال منتظم مع المنظمات لفهم القضايا التي يواجهونها خلال هذا الوقت الصعب."
Self-isolation and social distancing can pose huge challenges to our mental health — in recent weeks The Duke and Duchess of Cambridge have been in regular contact with organisations and patronages to understand the issues they are facing during this difficult time. Last week ☎️ The Duke spoke to @mindcharity CEO Paul Farmer, and The Duchess spoke to Catherine Roche, CEO of @_place2be. Today Public Health England has published new guidance to help support people during the COVID-19 outbreak, and updated its world-leading Every Mind Matters platform, with specific advice on maintaining good mental wellbeing during the outbreak; take a look at our Story or visit the link in our bio 📱 to find out more. Speaking about the new guidance, The Duke and Duchess said: • “It is great to see the mental health sector working together with the NHS to help people keep on top of their mental well-being. • By pulling together and taking simple steps each day, we can all be better prepared for the times ahead”. • The Government has also announced a grant for @MindCharity to help fund their services for people struggling with their mental wellbeing during this time.
ونرى "كيت" مُتألقة ببدلة رسمية وردية اللون مؤلفة من بنطال وبليزر وردي، في حين أسدلت خصلات شعرها البني على جانبي كتفها.
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