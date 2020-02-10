أوسكار 2020: الألماس نجم الحفل.. وسعر خيالي لأقراط سكارليت جوهانسون!

حفل جوائز الأوسكار دائماً ما يكون أكبر ليلة تعرض فيها الأزياء والموضة وبالإضافة لذلك تكون جيدة لعرض المجوهرات الماسية والإكسسوارات من جميع أنحاء العالم.

ومن المحتمل أن تشاهد خلال الحفل ماسات نادرة الوجود مثل مجوهرات أوسكار 2019 عندما ارتدتها ليدي غاغا حيث شوهدت آخر مرة عام 1957.

ويأتي حفل هذا العام لتعرض فيها النجمات الماسات والأحجار الكريمة على السجادة الحمراء حيث تبلغ الآلاف من الدولارات كما تحتاج إلى حرّاس أمن لحراستهم.

وكانت النجمة ميندي كالينغ من ضمن هؤلاء النجمات إذ ارتدت مجوهرات تبلغ قيمتها 500000 دولار.

أما النجمة سكارليت جوهانسون التي رُشّحت لجائزة أفضل ممثلة وأفضل ممثلة مساعدة فليس من الغريب أن ترتدي قطعة بغاية الروعة، فارتدت أقراط ماسية من مجموعة أنيتا كو وبتعاون فريد مع Forevermark فكان مصنوع من الألماس والذهب الأبيض ويبلغ قيمة مجوهراتها 2.5 مليون دولار.

وفيما يلي أبرز مجوهرات الألماس التيأثارت الإعجاب خلال حفل أوسكار 2020:

1-زازي بيتز

2- كيتلين ديفير

3- ميندي كالينغ

4- غريتا غيرويغ

5- جوليا لويس دريفوس

6- جانيل مونيه

7- ريبيل ويلسون

8- فلورنس بو

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