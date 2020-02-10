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أوسكار 2020: الألماس نجم الحفل.. وسعر خيالي لأقراط سكارليت جوهانسون!

منشور 10 شباط / فبراير 2020 - 02:30
سكارليت جوهانسون
سكارليت جوهانسون

حفل جوائز الأوسكار دائماً ما يكون أكبر ليلة تعرض فيها الأزياء والموضة وبالإضافة لذلك تكون جيدة لعرض المجوهرات الماسية والإكسسوارات من جميع أنحاء العالم.

ومن المحتمل أن تشاهد خلال الحفل ماسات نادرة الوجود مثل مجوهرات أوسكار 2019 عندما ارتدتها ليدي غاغا حيث شوهدت آخر مرة عام 1957.

ويأتي حفل هذا العام لتعرض فيها النجمات الماسات والأحجار الكريمة على السجادة الحمراء حيث تبلغ الآلاف من الدولارات كما تحتاج إلى حرّاس أمن لحراستهم.

وكانت النجمة ميندي كالينغ من ضمن هؤلاء النجمات إذ ارتدت مجوهرات تبلغ قيمتها 500000 دولار.

أما النجمة سكارليت جوهانسون التي رُشّحت لجائزة أفضل ممثلة وأفضل ممثلة مساعدة فليس من الغريب أن ترتدي قطعة بغاية الروعة، فارتدت أقراط ماسية من مجموعة أنيتا كو وبتعاون فريد مع Forevermark فكان مصنوع من الألماس والذهب الأبيض ويبلغ قيمة مجوهراتها 2.5 مليون دولار.

Blingtastic: Her elegant yet edgy ensemble was made compete with $2.5 million jewelry by Forevermark

وفيما يلي أبرز مجوهرات الألماس التيأثارت الإعجاب خلال حفل أوسكار 2020:

 

1-زازي بيتز

Image may contain Clothing Apparel Human Person Hair Necklace Jewelry Accessories and Accessory

 

2- كيتلين ديفير

Image may contain Necklace Jewelry Accessories Accessory Human Person Clothing Apparel and Kaitlyn Dever

 

3- ميندي كالينغ

Image may contain Necklace Jewelry Accessories Accessory Face Human Person and Mindy Kaling

 

4- غريتا غيرويغ

Image may contain Greta Gerwig Jewelry Necklace Accessories Accessory Human Person Fashion and Clothing

 

5- جوليا لويس دريفوس

Image may contain Julia LouisDreyfus Necklace Jewelry Accessories Accessory Human Person Pendant and Clothing

 

6- جانيل مونيه

Image may contain Janelle Mone Face Human and Person

 

7- ريبيل ويلسون

Image may contain Human Person Clothing Apparel Necklace Jewelry Accessories Accessory Woman Female and Teen

 

8- فلورنس بو

Image may contain Florence Pugh Necklace Jewelry Accessories Accessory Human Person Clothing Apparel and Lingerie

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