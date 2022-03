أوسكار 2022: Encanto يحصل على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة

مع وابل من السحر والإيقاعات الجذابة للين مانويل ميراندا، استطاعت "ديزني" الفوز في حفل الأوسكار بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة عن فيلمها الموسيقي "Encanto"، الذي يحتفل بالثقافة الكولومبية وأهمية الأسرة.

تمكن Encanto من هزيمة فيلم المغامرة الخيالي "Raya and the Last Dragon"، فأحداثه المشوقة وأغانيه المبهجة الحماسية دفعته ليكون محط أنظار الجميع، كما رُشِّحت أغنيته Dos Oruguitas لجائزتي لأفضل موسيقى أصلية وأفضل أغنية أصلية.

وحينما تسلَّمت المنتجة إيفيت ميرينو جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، خاطبت الجمهور قائلة: "أنا فخورة جدًا أن أكون جزءًا من فيلم يضع شخصيات جميلة ومتنوعة في المقدمة وفي المنتصف، وأن الجميع في كل مكان يرون أنفسهم في الفيلم".

أحداث فيلم Encanto

يدور الفيلم حول قصة فتاة صغيرة تدعى "ميرابل" التي ولدت لعائلة مادريجال السحرية في كولومبيا، حيث يتمتع أفراد عائلتها جميعهم بقدرات سحرية غريبة، إلَّا أنها الوحيدة التي لا تمتلك إحداها فتبدأ معاناتها.

وعلى إيقاع الموسيقى الشعبية الكولومبية مثل vallenato و bambuco ومع القهوة وفطائر الذرة الشهية، تستخدم عائلة مادريجال قدراتهم لمساعدة زملائهم القرويين في كل ما يحتاجون إليه.

لكن السحر - الناتج عن شمعة خارقة للطبيعة - يبدأ فجأة في التلاشي، مما يتطلب من الأسرة أن تتحد لإنقاذ منزلهم ومجتمعهم.

وتروي الشمعة السحرية قصة حب أم "أبويلا ألما" لوالدها، فقد وصلت الشمعة لها بعدما قتل زوجها على أيدي الغزاة الذين أجبروا الأسرة على ترك أرضهم، حيث يذكّر المشهد بالصراع المستمر منذ عقود في كولومبيا بين الحكومة والمتمردين المسلحين، مُرسخًا تاريخ البلاد المتذبذب.

وتشعر "ميرابل"، حفيدة "ألما"، كما لو أنها خذلت عائلتها، وأن سحرها الباهت هو خطأها، لكنها بمساعدة "برونو"، الذي يجسد دورها الممثل جون ليجويزامو، تكتشف أنها قادرة على إنقاذ العائلة دون قدرات سحرية وبمساعدة الجميع.

أهم ما يميز فيلم Encanto



يُعد فيلم "Encanto" انتصارًا للتمثيل على الشاشة الكبيرة، فدائمًا ما تشتهر ديزني بأميراتها المثاليات ذوات الشعر الطويل والفساتين النفاشة، لكن ميرابل لديها خصلات مموجة جامحة، وترتدي النظارات والملابس التقليدية، وليس لديها قوة خارقة.

كما يتكون طاقم الممثلين بالكامل تقريبًا من ممثلين من أصل إسباني، كما أن ملابس شخصيات الرسوم المتحركة تحتوي على تفاصيل دقيقة تعود للثقافة الإسبانية.