إصابة الممثلة الأمريكية لورا بيل بندي بفيروس كورونا

أعلنت الممثلة والمغنية الأمريكية لورا بيل باندي عبر حسابها على إنستغرام إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نشرته صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن نجمة برودواي لورا بيل باندي 38 عامًا، قد نشرت فيديو عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام لتعلن لمحبيها ومتابعيها إصابتها بالفيروس التاجي الجديد.

قالت لورا من خلال مقطع الفيديو: "مرحبًا، لقد أصبت بفيروس كورونا COVID-19 لاتقلقوا أنا بخير وأتناول المكملات الغذائية التي أعطاها لي الطبيب وأتناول الأعشاب".



ووصفت لورا حالتها بشكل تفصيلي حيث أكدت أنها كانت في الحجر الصحي منذ يوم الخميس الموافق 12 مارس، وكانت تشعر بأعراض خفيفة للغاية وبعدها شعرت بصداع شديد ظنت في البداية أنه أمر طبيعي ثم بعدها ببضعة أيام شعرت بآلام في الحلق وبدأت في تناول الأعشاب التي وصفها لها الطبيب الصيني المسؤول عن علاج الوخز بالإبر الخاص بها.

وتابعت لورا بأنها بعد مرور فترة قصيرة بدأت تشعر بأعراض ضيق التنفس فخضعت للتحاليل والاختبارات الأسبوع الماضي وبعدها جاءت النتيجة لتؤكد أنها حامله للفيروس الجديد.

وأعلنت لورا عبر صفحتها أنها ستكون موجوده في تمام الساعة 1.30 مساءً للرد على أي أسئلة أو استفسارات عن الأعراض وما تتناوله لمحاربة الفيروس للتخلص منه.



وأضافت لورا أنها الآن تشعر بالخوف على عائلتها حيث ظهرت أعراض المرض على زوجها وعلى الرغم من أن ابنها الصغير بخير ولم تظهر عليه علامات المرض إلا أنها قلقة للغاية بشأن سلامته.

وأكدت الممثلة أنها غير متأكدة كيف وأين تلقت العدوى ولكنها قبل دخولها الحجر الصحي بخمس أيام حضرت مناسبة عامة، وكانت متواجدة في إحدى المناسبات قبل إدخالها الحجر بليلة واحدة.

وحثت الجميع على الالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل لأن الحاملين للمرض عددهم أكثر مما تعتقد فالاختبار ليس متاحًا للجميع فهي حصلت عليه ولكن زوجها لم يتمكن من أدائه ليتأكد من إصابته والآن هو يعتبر شخص غير مصاب على الرغم من وجود الأعراض لديه، وشددت على الجميع أن يحموا أنفسهم وألا يعرضوا أقاربهم وأصدقاءهم من كبار السن للخطر.