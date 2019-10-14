إلتون جون يهاجم صديق طفولته مايكل جاكسون ويصفه بالمختل العقلي في مذكراته Me

أصدر النجم الأسطوري "إلتون جون" مذكرات جديدة تتضمن سيرة حياته الشخصية والمهنية على مدار السنين تحت مسمى Me.

لكن المفاجأة كانت عندما كشف إلتون في مذكراته عن علاقته الودية مع النجم مايكل جاكسون ووصف نجم البوب العالمي بأنه مريض عقلي ومزعج لما حوله، حيث ناقش الطريقة التي بدأ فيها عزل نفسه بعيداً عن العالم.

وكتب إلتون في مذكراته حول ذلك، فقال: "لقد كنت اعرف مايكل منذ أن كان عمره13 أو 14 عاماً كان أكثر الأطفال حيوية، لكن في مرحلة ما من السنوات الفاصلة بدا في عزل نفسه عن العالم وبعيداً عن الواقع كما فعل إلفيس بريسلي".

وتابع إلتون اعترافه: "يعلم الله ما يجري في رأسه والله يعلم ماهية الأدوية التي كان يأخذها بالكامل، لكن في كل مرة كنت أراه في سنواته الأخير كنت أفكر كيف أن هذا الرجل المسكين فقد رخامته"، وأضاف: "لا أقصد ذلك بطريقة طبيعيةن بل كان مريضاً عقلياً حقاً وكان مزعجاً".

وتذّكر إلتون وقتاً في الماضي دعا فيه مايكل إلى إحدى حفلاته، حيث ادّعى بأنه نجم البوب الراحل تجوّل في المنزل ووجده يلعب مع ابن مدبرة المنزل مما دفع إلتون للتفكير: "بأنه لأي سبب من الأسباب لم يكن بإمكان مايكل الإنخراط مع الكبار على الإطلاق".

وفي هذا العام بعد وفاة مايكل جاكسون إثر تناوله جرعة زائدة من المهدئات، تم اتهام النجم بالاعتداء الجنسي على الأطفال من خلال فيلم وثائقي تم عرضه.

ومن جهة أخرى ادّعى إلتون في مذكراته بأن والده الراحل ستانلي دوايت فشل في دعم اختيار مهنته ولم يخبره أبداً بأنه أحبه أو كان فخوراً به، ليكون شقيقه جيف بالمرصاد له ويردّ بأنه ربما عانى من فقدان ذاكرة كبير.

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