إيرادات فيلم حرب النجوم الجديد تتخطى مليار دولار في أقل من شهر بدور السينما

تخطى فيلم Star Wars: The Rise Of Skywalker الذي أخرجه جيه جيه أبرامز في يومه الـ28 حاجز المليار دولار.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الفيلم يلقى إقبالًا كبيرًا حيث بلغت إيراداته داخل الولايات المتحدة الأمريكية481.3 مليون دولار وقيمه أرباحه العالمية 519.7 مليون دولار والجدير بذكره أن ميزانية تصوير الفيلم وصلت 275 مليون دولار.

شارك في بطولة الفيلم الممثلة الإنجليزية ديزي ريدلي في دور ري والممثل الأمريكي آدم درايف في دور كيلو رن وقد أعاد هذا الفيلم الكثير من وجوه الأجزاء السابقة مثل مارك هاميل في دور لوك وبيلي دي ويليامز في دور لاندو.

ويبدو أن هذا الفيلم سيضاف لسلسلة النجاحات التي حققتها شركة ديزني في العام السابق حيث حققت الأفلام التي أصدرتها إيرادات كبيرة مليارية مثل فيلم Avengers: Endgame بطولة روبرت داوني والذي حقق إيرادات بقيمة 2.79 مليار دولار وحقق فيلم The Lion King مبلغ 1.65 مليار دولار، Frozen 2 حقق أرباح بقيمة 1.37 مليار دولار وفيلم Captain Marvel حقق 1.12 مليار دولار وفيلم Toy Story 4 الذي حقق إلى الآن 1.07 مليار دولار وآخرهم فيلم Aladdin الذي حقق أرباحًا بقيمة 1.05 مليون دولار.

والجدبر بذكره أن شركة ديزني توقعت نجاح الفيلم بشكل كبير حيث حقق في اليوم الأول لعرضه أكثر من 59 مليون دولار من الإيرادات العالمية بعد طرح الفيلم في دور السينمات في عدد من الدول ويعد هذا الفيلم هو الجزء التاسع في السلسلة التي بدأت في عام 1977 حيث ظهر بطل الفضاء لوك سكايوكر لأول مرة.

ولاقى الفيلم استحسان النقاد وعبر المشاهدين عن إعجابهم بالفيلم وطريقة تصويره.

تعتبر سلسلة افلام حرب النجوم من انجح الأفلام السينمائية الامريكية والتي تم عرضها لأول مرة منذ 43 عامًا وقد حظيت هذه السلسلة بشعبية كبيرة في جميع دول العالم وتعتبر من أكثر الأفلام نجاحًا على مستوى الإيرادات والنقاد والجمهور في تاريخ السينما العالمية.

وحصدت هذه السلسلة العديد من الجوائز الفنية وبلغ إجمالي إيراداتها كاملة أكثر من 42 مليار دولار أمريكي الأمر الذي جعل صناع الفن والترفيه في تحويلها لبرامج تلفزيونية وألعاب فيديو وكتب مصورة ودخلت سلسلة أفلام حرب النجوم موسوعة غينيس بأكثر الأفلام نجاحًا.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: