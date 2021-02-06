إيقاف تصوير الجزء الثالث من فيلم وحوش مذهلة بعد تفشي كورونا بين الطاقم

واجهت عملية تصوير أحدث أجزاء سلسلة أفلام "وحوش مذهلة" Fantastic Beasts أزمة بسبب فيروس كورونا بعد تفشيه بين الممثلين وطاقم العمل.

كشفت مصادر تابعة لشركة وارنر بروس، إيقاف تصوير الجزء الثالث من الفيلم نتيجة مخاوف انتشار سلالة جنوب افريقيا من الفيروس التاجي بين الطاقم والنجوم.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يأتي إيقاف التصوير رغم اتباع الشركة لإجراءات صارمة فيما يتعلق بالاحترازات ضد كورونا في مواقع تصوير الشركة في منطقة ليفسدن بإنجلترا.

وفيما يتعلق بهوية الممثلين المصابين، قال أحد مصادر الشركة إن إدارة الفيلم لن تكشف هوية المصابين سواء من الممثلين أو طاقم العمل.

كما أوضح أنه في حين يمكن استبدال طاقم التصوير، إلا أن إيقاف التصوير يشير إلى إصابة أحد النجوم الأساسيين، وقال: "لا يتوقف الإنتاج إلا إذا تعذر تصوير شخصًا ما، وفي حين لم تكشف هويته، إلا أنه يبدو كشخص يصعب استبداله، ويعتقد الجميع أن سلالة جنوب افريقيا من كورونا هي السبب وقد تم إيقاف جميع عمليات انتاج وتصوير الجزء الثالث من الفيلم ولا نعلم متى سنستأنفها".

يجدر بالذكر أن مواقع تصوير الشركة في منطقة ليفسدن تقع على بعد 30 دقيقة بالسيارة من منطقة بروكسبورن والتي تأتي بين الـ 11 منطقة في بريطانيا ذات حالات من سلالة كورونا الجنوب افريقية.

هذا ويضم الجزء الثالث من فيلم وحوش مذهلة 3 نجوم بريطانيين، جود لو وإيدي ريدماين و كالوم تورنر.

كما يُذكر أن هذا الجزء يضم النجم الدنماركي مادس ميكلسن الذي اُختير بديلًا لجوني ديب بعد استبعاده على خلفية صراعه القضائي مع أمبر هيرد.

يجدر بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتأثر فيها تصوير الفيلم بسبب كورونا، إذ لجأت الشركة إلى تأجيل التصوير في بدايات العام الماضي بجانب تأجيل فيلم كينغ ريتشارد والذي يلعب بطولته النجم ويل سميث، وواجه فيلم باتمان الجديد نفس الأمر العام الماضي بعد إصابة روبرت باتينسون بالفيروس.

هذا وحتى الآن لم يرد المتحدث الرسمي لشركة وارنر بروس على طلب الصحيفة للتعليق على إيقاف تصوير الجزء الثالث وانتشار الفيروس بين الطاقم والممثلين.

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