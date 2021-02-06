تطورات جديدة في قضية طلاق كيم كارداشيان وكاني ويست..والأخير ينقل أغراضه

وصلت معركة الطلاق بين نجمة الواقع الأمريكية كيم كارداشيان وزوجها مغنى الراب الأمريكى كانى ويست إلى أقصي درجاتها، وخاصة أن الزوجين لم يعدا على اتصال ببعضهما البعض، كما يعيشان كلا منها بشكل منفصل.

كدليل إضافي على انفصالهما المزعوم، ذكر موقع "بيدج ساكس" أن كاني البالغ من العمر 43 عامًا، قام بنقل 500 زوج من أحذيته الرياضيه، بالإضافة إلى أغراض أخرى مختلفة من منزله في كالاباساس.

وعلي الرغم، أن كاني لم يقوم بنقل جميع متعلقاته، ولكن إقدامه علي نقل أحذيته الخاصة به أمراً غير عادى.

وقد انتشرت الشائعات حول طلاق الزوجين منذ أسابيع، وأن الطلاق بات وشيكاً. كما صرح مصدر قريب لكيم لمجلة "بيبول" الأمريكية، أن كيم لديها خطة طلاق جاهزة وستقوم بتقديمها في الوقت المناسب.

و تزوج كيم من كاني في إيطاليا في عام 2014 ، وأثمر زواجهما عن أربعة أبناء؛ نورث 7سنوات، وشيكاغو، 3 سنوات، وسانت 5 سنوات، وبسالم عام واحد.

كما كشف مؤخراً، أم كيم وكاني توقفا عن الذهاب إلى استشاري علاقات زوجية من أجل اصلاح علاقتهما وذلك من أجل اتخاذ خطوات جدية بشأن طلاقهم.

كما أن هناك تكهنات، أن الثنائي سيعلنان طلاقهم بمجرد بث الموسم الأخير من برنامج الواقع الأمريكى "كيبيج أب ويز ذا كارداشينز".

قائمة ترشيحات جائزة Golden Globe.. ومسلسل The Crown يتصدّر القائمة!

ماندي مور تضطر إلى تغيير خطة ولادتها.. وهذا السبب!

تايلور سويفت في صدد دعوى قضائية لانتهاك علامة تجارية.. والضحية مدينة ملاهي!





