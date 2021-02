إيما ستون تتخلى عن جمالها في Cruella.. وترتدي قناع الشر!

تتخلى الممثلة إيما ستون في «كرولا» (Cruella) عن جمالها الذي تميزت به في فيلم «لا لا لاند» للمخرج دامين شازيل، حيث ترتدي قناع الشر في «كرولا»، الذي تجسد فيه شخصية «كرولا دي فيل»، التي شكلت محور سلسلة أفلام الرسوم المتحركة (101 Dalmatians). إيما صدمت الجميع بإطلالتها، فشعرها جاء بلوني الأبيض والأسود ولا ثالث لهما، أما وجهها فبدا شاحباً، وقد حمل ألواناً زادت من اصفراره، كما تبدو في أول كليب دعائي للفيلم، الذي أصدرته «ديزني +» أخيراً.

فيلم «كرولا» يحمل بصمات كريغ غيليسبي في الإخراج، وأحداثه تحيلنا إلى عقد السبعينيات، وتأخذنا إلى العاصمة البريطانية لندن، لنطل على تفاصيل حياة «كرولا دي فيل» السابقة، ونعاين طفولتها، قبل أن تتحول إلى السيدة الشريرة في (101 Dalmatians)، ونتعرف على العوامل التي أدت إلى هذا التحول. ديزني كانت قد أعلنت عن هذا الفيلم في وقت سابق، آنذاك حددت نهاية العام الماضي موعداً لطرحه، ولكن اتساع جائحة «كوفيد 19» قد حال دون ذلك، الأمر الذي اضطر الشركة إلى إخراجه من مضمار السباق، والاحتفاظ به إلى حين انتهاء الجائحة.

ومع طرحها للبوستر الرسمي للفيلم على حسابها في تويتر، وكذلك الكليب الدعائي الرسمي للفيلم على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، يبدو أن «ديزني» قد فضلت العمل على إخراج الفيلم إلى النور، حيث كشفت تقارير قادمة من هوليوود أن «ديزني» تنوي طرح الفيلم في صالات السينما أولاً، ومن ثم على منصتها الرقمية «ديزني +»، مؤكدة أنه تم اختيار مايو المقبل موعداً جديداً لعرض الفيلم، ولكن حتى الآن لم توضح «ديزني» خطة عملها الخاصة بهذا الفيلم، الذي استغرق العمل عليه مدة عامين تقريباً، قبل أن يشق طريقه أخيراً إلى الجمهور.

ورغم إنها تحمل على عاتقها الجزء الأساسي من الفيلم، إلا أن إيما ستون لن تكون وحيدة فيه، حيث يرافقها في البطولة الممثلة إيما طومسون التي تلعب دور «البارونة»، وأيضاً الممثل جويل فراي الذي يلعب دجور «جاسبر بادون»، وكذلك بول والتر هاوزر في دور «هوراس بادون»، وإميلي بيتشام في دور «أنيتا»، ومارك سترونج في دور «بوريس»، وكيربي هويل بابتيست في دور «تابيثا»، وجيمي ديميتريو في دور «جيرالد».

فيلم «كرولا» ينتمي إلى سلسلة (101 Dalmatians) التي أطلت في السينما كثيراً، حيث المرة الأولى كانت في 1961، وعادت مرة أخرى في 1996، وعادت أيضاً في عام 2000، وهي مستوحاة من رواية (One Hundred and One Dalmatians) لدودي سميث.

