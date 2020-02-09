الأميرة بياتريس تلغي مخطط زواجها في إيطاليا لهذا السبب!

اقترب موعد زفاف الاميرة بياتريس من خطيبها العقاري إدوارد مابيلي موزي حيث سيعقد في تاريخ 29 من شهر أيّار المقبل.

وكشفت مصادر قريبة عن مكان إقامة حفل الزفاف حيث سيكون في المملكة المتحدة حتى تتمكن جدتها الملكة إليزابيث من الحضور.

وبالرغم من الاتفاق الذي كُشف عنه إلا أنه يُشاع بأن الأميرة بياتريس أرادت أن يكون مكان حفل زفافها في إيطاليا لتجنّب كاميرات الباباراتزي في التركيز على والدها الأمير أندرو.

وخلال وقت سابق منحت الملكة الإذن بإقامة حفل الزفاف ويّشاع بأنه سيكون في تشابل رويال في قصر سانت جيمس كما سيتبعه حفل الاستقبال في قصر باكنغهام.

ويبدو واضحاً بأن الملكة مصرّة على رغبتها في الحضور لحفل الزفاف حيث أُلغي الحفل أكثر من مرة بسبب الظروف العائلية الملكية التي تمثلت بوالدها الأمير أندرو وفضيحته الجنسية مع صديقه جيفري حيث أنه تنحى عن الخدمات الملكية.

بالإضافة إلى أن الثنائي ألغى خطط الزفاف في الخارج بسبب الحالة الصحية لجدّ بياتريس وهو الأمير فيليب خاصةً بعد أن أمضى أربعة أيام في المستشفى.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: