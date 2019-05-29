الأمير هاري ينضم إلى الملكة في حفل قصر باكنغهام.. هل يتهرّب من مسؤولية الأبوّة؟

رحّبت الملكة إليزابيث بالضيوف ورؤساء فرق كأس العالم للكريكيت في حفلها السنوي، الذي تقيمه في الحديقة الملكية في قصر باكنغهام، أمس الأربعاء.

وظهرت الملكة بإطلالة أنيقة، في ملابسها الخالية من أي شائب، حيث ارتدت فستاناً وردياً، مطابق للقبعة المزيّنة بالورود التي وضعتها ع رأسها، كما نسّقت معه حذاء وحقيبة سوداء، بالإضافة إلى حملها مظلة وردية.

أما هاري فيبدو أنه في استراحة من واجبات الأبوة، في انضمامه إلى جدته في هذا الحدث، حيث صافح كابتن إنجلترا للكريكيت، بالإضافة إلى قادة العديد من الفرق الأخرى، بينما كان يرتدي بذلة سوداء أنيقة، مع قميص أبيض.

كما انضمت الأميرات بياتريس ويوجيني إلى أفراد العائلة المالكة أثناء هذا الحدث، حيث ارتديتا فستانين بلونين ساحرين وفاخرين، إذ اختارت بياتريس فستان زهري بقيمة 1,375 جنيه أسترليني من مجموعة The Vampire's Wife، بينما كانت يوجيني متألقة بفستان مورّد، بتوقيع Sandro Paris.

ومن الجدير بالذكر، أن حفلات حدائق قصر باكنغهام هي وسيلة للإعتراف بالخدمة العامة، ورؤية الناس من جميع مناحي الحياة يستمتعون بتناول الشاي على أصوات الفرق العسكرية، وعقد أول حفل سهر لهذا الموسم خلال وقت سابق من هذا الشهر.

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