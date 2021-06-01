انهيار معجبة في حفل جورج وسوف.. وانطوانيت نجيب تفاجئه بعناق أمومي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعجبة سورية تبكي بحرقة في إحدى حفلات الفنان السوري جورج وسوف.

تظهر الشابة تبكي أثناء أداء جورج وسوف أغنية "خسرت كل الناس" على خشبة مسرح قلعة دمشق يوم الجمعة الماضي احتفالًا بفوز الرئيس بشار الأسد بولايته الجديدة، وفي منتصف الأغنية، نادى وسوف الفتاة للصعود على خشبة المسرح.

وحال صعودها على المسرح لمقابلة نجمها، تقوم يمعانقته وطلبت منه التقاط صورة، وحينما رأى دموعها، قام بمسحهم بمنديل، لتحاول هي تقبيل يده وكأنه والدها.

وعلَّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية على رد فعلها المبالغ به، فكتبت إحداهن: "استغفر الله العظيم واتوب إليه قابل شنو شايفه نبي كوله خلك كاولي".

وكتب أخر: "الحمد الله ع نعمه العقل".

انطوانيت نجيب تفاجئ جورج وسوف على خشبة المسرح

ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة في الحفل التي أثارت ضجة كبيرة، فقد انتشر مقطع فيديو للنجمة السورية أنطوانيت نجيب وهي تعانق جورج وسوف على خشبة المسرح من الخلف، ليبادرها بتقبيل يدها.

وبعد العناق الأمومي، تقف أنطوانيت إلى جانب وسوف وتحاول إثارة حماس الحضور أثناء رقصها على أنغام الموسيقى.

وكما هو واضح، لم يراعِ أحد الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، فنرى آلاف المتجمهرين فوق بعضهم البعض دون أخذ احتياطاتهم كارتداء الكمامة على الأقل، فعلَّق أحدهم ساخرًا: "هذي أي دولة مافيها كورونا".