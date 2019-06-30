بالصور: كيم تختار الأخضر الليموني لحفل عيد ميلاد صديقتها.. إثارة لا حدود لها

توجَّهت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" لحضور حفل عيد ميلاد صديقتها المقربة "لارسا بيبين" المُقام في مطعم Craig's يوم السبت الماضي، وكعادتها لفتت الأنظار إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة على حد سواء.

استعرضت "كيم كارداشيان"، البالغة من العمر 37 عامًا، ارتداء فستان أخضر فاتح قصير مُزيَّن بخطوط صفراء مموجة، في حين جاء بأكمام طويلة وياقة عالية، وانسدلت قماشته المطاطية على جسدها مُبرزةً خصرها النحيل وجسدها الممشوق.





وأكملت "كيم" إطلالتها بتسريحة شعر جاءت على شكل ذيل حصان، بينما أسدلت خصلات الشعر الباقية على جانبي كتفها، واعتمدت مكياج عيون دخاني وأحمر شفاه نود، في حين زادت من طولها طولًا بانتعال حذاء أصفر ذي كعب عالٍ، وحملت حقيبة يد صغيرة رمادية.





وفي وقت سابق، اتهمت "كيم" بعدم احترام الثقافة اليابانية عقب إطلاق مجموعة أزيائها الجديدة التي تحمل اسم "كيمونو" وهو الاسم الذي يستخدم للباس الوطني الياباني ، حيث اتهم اليابانيون النجمة بعدم احترام تراث الكيمونو الذي يعود إلى القرن الخامس عشر.

وهاجم أحد روّاد مواقع التواصل الإجتماعي كيم بقوله: "أشعر بالحزن الشديد لأن اسم كيمونو يستخدم لشيء مختلف عما نعرفه نحن اليابانيين، فنحن فخورون بتاريخ الكيمونو وثقافتها، لكني أشعر بأن اختيار الإسم ينم عن الجهل بكل بساطة".