بالفيديو: روان بن حسين ووالد جيجي حديد يعدان المسخن الفلسطيني

يُعرِّف مالك العقارات الشهير "محمد حديد" متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي على التقاليد الفلسطينية، وبلا شك تعد الاطباق التقليدية والشعبية أهم ما يجدر على الآخر معرفته عن ثقافة الشعب.
أطلَّ "محمد حديد" في بث مباشر مشترك يجمعه بالفاشونيستا الكويتية "روان بن حسين" لتعليمها الطريقة الصحيحة لإعداد الطبق الفلسطيني الأشهر "المسخن"، حيث منحها التفاصيل من الصفر حتى مرحلة الاحترافية مُقدمًا لها بعض أسرار هذه الأكلة اللذيذة.
Tomorrow is the learning day ..a Palestinian dish Thousands of years old recipe olive oil from the Groves of Palestine, sumac from Nazareth local California Onions 🧅 and Chicken thighs and legs with a glazed caramelized onions salt and pepper little of this and that spices. Get ready to cook tomorrow. Get all your spices out. Cooking lesson starts at 1 PM Los Angeles time don’t forget to bring your bread ... Taboun Bread is the best for this dish. Also you can use something similar... teaching the new mother of a beautiful young baby girl @rawan how to cook Msakhan I will have with me the Labanees chef Waheed to taste my cooking after I am done. As I am fasting. 11 pm Dubai time KSA 10 Pm Wednesday
وتحدَّث "محمد حديد" باللغة العربية وليس باللغة الإنجليزية، وأعرب عن حماسه لتعليمها الوصفة الفلسطينية بمساعدة الشيف "وحيد".
وأشار "حديد" أن أهم مقادير المسخن هي؛ البصل، أفخاذ الدجاج، السُماك، وزيت الزيتون، والخبز.
إليك الطريقة التقليدية لإعداد طبق المسخن على طريقة "محمد حديد":
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