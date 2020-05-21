بالفيديو: روان بن حسين ووالد جيجي حديد يعدان المسخن الفلسطيني

يُعرِّف مالك العقارات الشهير "محمد حديد" متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي على التقاليد الفلسطينية، وبلا شك تعد الاطباق التقليدية والشعبية أهم ما يجدر على الآخر معرفته عن ثقافة الشعب.

أطلَّ "محمد حديد" في بث مباشر مشترك يجمعه بالفاشونيستا الكويتية "روان بن حسين" لتعليمها الطريقة الصحيحة لإعداد الطبق الفلسطيني الأشهر "المسخن"، حيث منحها التفاصيل من الصفر حتى مرحلة الاحترافية مُقدمًا لها بعض أسرار هذه الأكلة اللذيذة.



وتحدَّث "محمد حديد" باللغة العربية وليس باللغة الإنجليزية، وأعرب عن حماسه لتعليمها الوصفة الفلسطينية بمساعدة الشيف "وحيد".

وأشار "حديد" أن أهم مقادير المسخن هي؛ البصل، أفخاذ الدجاج، السُماك، وزيت الزيتون، والخبز.

إليك الطريقة التقليدية لإعداد طبق المسخن على طريقة "محمد حديد":

