بالفيديو: كيت ترتدي فستانًا قديمً في حفل البافتا.. فما السبب!

تواجدت دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" إلى جانب زوجها الأمير "ويليام" في حفل توزيع جوائز البافتا في دورته الرابعة بحضور نخبة من المشاهير العالميين.

وخطفت "كيت ميدلتون" الأنظار بإطلالتها المبهرة من توقيع مصمم الأزياء البريطاني "أليكساندر ماكوين"، فاختارت ارتداء فستان أيفوري طويل مُزيَّن بتطريزات ذهبية أنيقة بالكامل وجاءت قصة صدره على شكل طيات أنيقة، فبدت وكأنها من العصر الروماني.

وأضفت "ميدلتون"، الأم لثلاثة أطفال، لمسة من الأناقة مُنتعلة حذاء برَّاق من العلامة التجارية "جيمي شو" بقيمة 535 جنيه استرليني، وحملت كلاتش ذهبي مُرصَّع بالكريستال من تصميم "آنيا هيندمارش"، وتزيَّنت بطفم مجوهرات من العلامة الفرنسية "فان كليف".

وشجَّع مسؤولو الحفل النجوم على حضور الحفل بأزياء كانوا قد ارتدوها مسبقًا، لهذا انتظر الجميع بفارع الصبر معرفة أي فستان ستختاره "ميدلتون"، ورُجّح الجميع ارتدائها إطلالة من تصميم "ألكساندر ماكوين"، فهو يعتبر من المصممين المفضلين لديها.













ووقع اختيار "ميدلتون"، البالغة من العمر 37 عامًا، على فستانها المذهب الذي ارتدته مسبقًا في حفل عشاء دولة ماليزيا عام 2012، وقد أشرفت على تصميمه "سارة بورتون" وزيَّنته بتطريزات ذهبية مُتلألئة تبرز شكل زهرة الكركدي الزهرة الرسمية لماليزيا.

من جهة أخرى، لم يقل الأمير "ويليام" أناقة عن زوجته مُرتديًا بدلة توسكيدو سوداء أنيقة، في حين متَّع الحاضرين بمزاحه اللطيف حول النجوم الذين تلقوا جوائز لتجسيدهم شخصيات من عائلته الملكية.