بالفيديو: كيت ميدلتون تكرر إطلالة ارتدتها قبل سنة..والأسود يليق بها

لم يخفت إنسحاب الأمير "هاري" ودوقة "ساسكس" عن العائلة المالكة البريطانية بريق دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون"، التي لم تتوانَ منذ ذلك الحين بتكريس وقتها وجهدها لصالح مهامها الملكية.

توجَّهت "كيت ميدلتون" برفقة زوجها الأمير "ويليام" لحضور مسرحية Dear Evan Hansen المقامة على خشبة مسرح "نويل كوارد" الواقع في حدائق كوفيت بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك ليلة أمس الثلاثاء.

خطفت "كيت" (38 عامًا) الأنظار بأناقتها، فقد كان عنوان إطلالتها "الأسوديليق بك"، حيث اختارت ارتداء فستان أسود ضيق مبرزًا جسدها الممشوق من توقيع العلامة التجارية الشهيرة "إيبونيان" فصمم من قماش التويد وزُيِّن بأزرار فضيَّة.



وكعادتها، قررت "ميدلتون" إعاة ارتداء قطع اختارتها في مناسبات متعددة سابقة، فانتعلت حذاء فضي ذي كعب عالٍ من العلامة التجارية "جيمي شو" وقيمته 525جنيه استرليني، وقد ارتدته مسبقًا في حفل توزيع جوائز "بافتا" والحفل الخيري لأسبوع التوعية بالإدمان العام الماضي، ونسَّقت إطلالتها بكلاتش فضية بقيمة 675 جنيه إسترليني.







ونشر الثنائي الملكي سلسلة صور للحدث عبر حسابهما الرسمي على موقع "إنستغرام"، وأشارا أن اهتمامهما بالمسرحية يعود إلى مناقستها قضية تلامس روحهما ألا وهي الصحة العقلية، وكتبا: ""تم تفضيل مسرحية Dear Evan Hanse الموسيقية لمساعدتها في بدء محادثات مهمة حول الصحة العقلية بين الآباء والمراهقين؛ إذ تعد الصحة العقلية أولوية أساسية بالنسبة للمؤسسة الملكية التي تعمل على معالجة وصمة العار وتشجيع المزيد من الناس على التحدث بمنتهى صراحة عن صحتهم العقلية."

ويأتي ظهور الزوج الملكي عقب وصول الأمير "هاري" إلى اسكتلندا ، حيث سيستضيف القمة غدًا.