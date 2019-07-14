بالفيديو.. هل أزالت كيم أضلاعها لتحصل على خصر نحيل؟

الجميع مصدومون للنتائج التي حققتها نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" فيما يخص جسدها، فهي تمتلك خصرًا نحيلاً جدًا مقارنة بما كانت عليه سابقًا.

نشرت مديرة الأعمال الأمريكية- الرومانية " اناستازيا سواري" مقطع فيديو عبر خاصية "إنستغرام ستوري" تظهر فيه كيم بفستان نحاسي ضيِّق أبرز خصرها النحيل ومنحنيات جسدها الممشوق، وقالت مُتسائلة: "أرجوكي أن توضحي لي كيف لهذا أن يكون ممكنًا.. يا لهذا الخصر، أنا أعرفك من سنوات عديدة، إلّا أنني لم أرك بهذا الشكل مُسبقًا."

وتابعت مُمازحةً: "هل أجريت عملية لإزالة أضلاعك?"

وردًا على كلام صديقتها، أجابت "كيم كارداشيان"، البالغة من العمر 38 عامًا، عن تساؤلاتها بابتسامة، وكشفت أن سر نتائجها المُذهلة يعود إلى نظامها الغذائي النباتي الذي اعتمدته في شهر أبريل الماضي.

وسابقًا، نشرت "كيم" بعض من الأطباق الصحية التي تتناولها من بينها طبق من البطاطا الحلوة المهروسة وقطع من الأفوكادو المُتبل.

ويُشار أن "كيم"، الأم لأربعة أطفال، تعتمد في حميتها على على تناول نسبة عالية من البروتينات مقابل نسبة ضئيلة من الكربوهيدرات أو النشويات، والذي يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء.